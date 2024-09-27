Belçikalılar, Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren faktörü yazdı: Gerçeklikten yoksun Union SG | Cesur ama nahif...

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UEFA Avrupa Ligi’nin birinci haftasında Fenerbahçe evinde Belçika ekibi USG’yi ağırladı. Temsilcimiz maçı 2-1 kazandı. Belçika basını da bu karşılaşmayı birinci gündem maddesi yaptı.

SPORZA: “VERİMLİLİK EKSİKLİĞİ”

Belçika gazetesi Sporza, maçı USG’nin bulduğu gol şansları üzerinden gördü. “Verimlilik Eksikliği USG’nin Galibiyetine Mal Oldu” başlığını atan gazete Belçika ekibinin birinci yarıda maçı sanki kendi sahasındaymış gibi oynadığını yazarken kaçan gol şanslarının Fenerbahçe’ye galibiyeti getirdiği yorumunu yaptı.

VOETBALNIEUWS: “HIZLI BAŞLANGIÇ KAZANCA ÇEVRİLMEDİ”

Voetbalnieuws gazetesi de tıpkı Sporza gibi USG’nin kaçırdığı gol şanslarına dikkat çekti. “Hızlı Başlangıç Kazanca Dönüşmedi” başlığını atan gazete, Belçika ekibinin maça çok hızlı bir başlangıç yaptığını fakat yakaladığı gol şanslarını değerlendiremediğini yazarken Fenerbahçe’nin 20. dakika sonrasında oyunu dengelediğini aktardı.

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HLN: “SEZONUN EN İYİ İLK YARISI”

HLN gazetesi ise maçı USG Teknik Direktörü Sébastien Pocognoli’nin sözleri üzerinden yorumladı. “Sezonun En İyi İlk Yarısı” manşetini atan gazete USG’nin galibiyet için bulduğu şansları değerlendiremediğini yazarken teknik direktör Pocognoli’nin maçı pozitif etmenler üzerinden gördüğü bilgisini de okuyucularıyla paylaştı.

LE SOIR: “NIANG İLK MAÇINDA GOLÜ ATTI”

Le Soir gazetesi ise maçı USG’nin yeni transferi Ousseynou Niang üzerinden okumayı tercih etti. “Niang İlk Maçında Golü Attı” manşetini atan gazete, Belçika ekibinin gayet iyi bir oyun ortaya koyduğunu fakat bu iyi oyunun galibiyete yetmediğini yazdı.

RTFB: “GERÇEKÇİLİKTEN YOKSUN USG”

Fransızca yayın yapan Belçikalı kamu yayıncısı RTFB ise “Gerçekçilikten Yoksun USG, Fenerbahçe’ye Boyun Eğdi” manşetini attı. Belçika ekibinin maça iyi bir başlangıç yaptığını aktaran RTFB, Fenerbahçe’nin maçı dengelediğini ve rakibini cezalandırdığını yazdı.

NIEWSBLAUD: “CESUR AMA NAHİF”

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Niewsblaud ise USG’nin takdire şayan bir oyun ortaya koyduğunu okuyucularına aktarırken “Cesur ama Nahif 2-1 ile Tekneye! Union Fenerbahçe’nin Yanına Yaklaştı Ama Gol Atmakta Zorlandı” başlığını kullandı.