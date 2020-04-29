Belçikalı doktor Michel D'Hooghe'den korkutan corona virüs açıklaması: Bu karar birçok insanın cehennemi olabilir
FIFA'nın tıbbi komitesinin başkanı olan Michel D'Hooghe, corona virüs pandemisine rağmen futbola geri dönmek isteyen ülkelere seslendi. D'Hooghe'un çarpıcı açıklamalarına ünlü futbolcudan da destek geldi. İşte detaylar...
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Spor Arena Dış Haberler | Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgınında tablo her geçen gün daha da kötüleşiyor.
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Dünya genelinde vaka sayısı 3 milyon 115 binin üzerinde, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 217 bini aştı.
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FIFA Konseyi üyesi ve FIFA'nın tıbbi komitesinin başkanı olan Michel D'Hooghe, corona virüse rağmen futbola geri dönmek isteyen ülkelere seslendi ve çarpıcı açıklamalarda bulundu.
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İngiliz basınına konuşan D'Hooghe, ölümcül corona virüs pandemisini İkinci Dünya Savaşı ile karşılaştırdı ve futbolun Eylül'e kadar devam etmemesi gerektiğini vurguladı.
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'Dünya rekabetçi futbol için hazır değil' diyen FIFA tıbbi komitesi başkanı, "Sağlık ve tıbba mutlak öncelik verilmesi gereken bir an varsa, kesinlikle şimdidir. Bu yüzden tekrar maçlara başlamadan önce herkesin çok dikkatli karar vermesini istiyorum.
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Gelecek sezonun başlangıcından önce futbola dair hiçbir şey konuşulmamalı. Ancak ve ancak Eylül ayında 2020-2021 sezonu başlayabilirse virüse karşı ikinci bir saldırıdan kaçınabiliriz" ifadelerini kullandı.
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Belçikalı doktor, aynı zamanda Premier Lig'in de tıpkı Ligue 1 gibi iptal edilmesi çağrısında bulundu.
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Fransa Başbakanı Edouard Philippe dün yaptığı açıklamada Eylül ayına kadar profesyonel sporlara geri dönüş olmayacağını duyurmuştu.
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FUTBOLDA SOSYAL MESAFEYİ KORUMAK MÜMKÜN DEĞİL
Sözlerine devam eden Michel D'Hooghe, "İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en dramatik durum içerisindeyiz. Oyuncuları aralarında iki metre kalmaları gerekerek futbol oynatamazsınız.
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Maskeli futbol oynamayı denediniz mi? Oyuncular soyunma odasında birlikteyken sosyal mesafeyi korumaları mümkün değil.
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BİRÇOK İNSANIN CEHENNEMİ OLABİLİR
'Tabii ki hadi taraftarsız, kapalı kapılar ardında maçları yapalım' diyebilirsiniz. Ama o zaman bile taraftarların kendi aralarında gizlice bir araya geldiğini göreceksiniz. İnsanları riske atabilir, birçok insanın cehennemi olabilir.
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FUTBOL KONUSUNDA SABIRLI OLMALISINIZ
Oyunculardan biri corona virüse yakalanırsa tüm takımı karantinaya almalısınız. Bu normal bir rekabet için çözüm müdür? Futbol konusunda sabırlı olmalı, yetkilileri dinlemeli ve temel sağlık kurallarına uymak zorundasınız" şeklinde konuştu.
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GLENN MURRAY'DEN DESTEK
24 binden fazla kişinin öldüğü İngiltere'de Brighton forması giyen Glenn Murray de Michel D'Hooghe'nin açıklamalarına destek vererek futbolun oynanmaması gerektiğini belirtti.
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Murray, "Hayatım ve diğer insanların yaşamı futboldan daha önemli. Hepsinden önemlisi ise ülkemizin sağlığı. Premier Lig'i yeniden başlatırken mantıklı düşünmeliyiz.
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Bunu sadece futbolcular olarak düşünemeyiz. Görevliler, güvenlikler, otobüs şoförleri, fizyoterapistler, doktorlar, ambulanslar hepsi bu karardan etkilenecek" dedi.