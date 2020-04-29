Belçikalı doktor Michel D'Hooghe'den korkutan corona virüs açıklaması: Bu karar birçok insanın cehennemi olabilir

'Dünya rekabetçi futbol için hazır değil' diyen FIFA tıbbi komitesi başkanı, "Sağlık ve tıbba mutlak öncelik verilmesi gereken bir an varsa, kesinlikle şimdidir. Bu yüzden tekrar maçlara başlamadan önce herkesin çok dikkatli karar vermesini istiyorum.