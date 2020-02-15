Belçika'dan Mbaye Diagne için şok sözler! Son dakika Galatasaray haberleri

Spor Arena Dış Haber | Belçika ekibi Club Brugge'un teknik direktörü Phillippe Clement, Galatasaray'dan kiraladıkları Mbaye Diagne hakkında konuştu.

Brugge'da kadro dışı kalan ancak geçtiğimiz günlerde Belçika'ya dönen Senegalli forvet hakkında konuşan Clement, ''Diagne geldi ancak takımdan ayrı çalışıyor. Onunla ilgilenmiyorum, onun hakkında konuşmak istemiyorum. Beni sadece takımda oynayanlar ilgilendiriyor. Kapımız Diagne'ye kapalı, oynayanlara açık.'' ifadelerini kullandı.

Diagne, kadro dışı kaldığı için İstanbul'a gelmiş ve Galatasaray'ı ziyarette bulunmuştu. Club Brugge, Diagne'ye bireysel olarak antrenmanlara katılması için izin vermiş, golcü futbolcu ise saçını Brugge'un renkleri olan mavi siyaha boyamıştı.





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