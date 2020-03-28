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Futbol
Haber Giriş: 28.03.2020 - 21:47,Son Güncelleme:/

Belçika'da Thibaut Courtois itirafı: "Galatasaray maçında..."

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Belçika'da Thibaut Courtois itirafı: "Galatasaray maçında..."
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Belçika Milli Takımı'nın teknik direktörü Roberto Martinez, Real Madrid'in kalesini koruyan Thibaut Courtois hakkında konuştu.

Belçika Milli Takımı'nı çalıştıran Roberto Martinez, Real Madrid'in file bekçisi Thibaut Courtois'nın dünyanın en iyi kalecisi olduğunu söyledi.

"G.SARAY MAÇINDAN BERİ"

Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Galatasaray-Real Madrid maçına atıfta bulunan Martinez, "Courtois, Şampiyonlar Ligi'ndeki Galatasaray maçından beri takımına büyük katkı veriyor. Real Madrid gibi takımda başarılı olmak kolay değildir." dedi.

Roberto Martinez sözlerini, "O kesinlikle dünyanın en iyi kalecisi. 2018 Dünya Kupası'nda da bunu kanıtladı" ifadeleriyle sürdürdü.

Real Madrid'de bu sezon 32 maça çıkan Courtois, 26 gol yedi ve 15 karşılaşmada kalesini gole kapattı.

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