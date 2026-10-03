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UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ilk maçında Kocaeli'de Fransa'ya 1-0 mağlup olan, ikinci maçında Bursa'da İtalya'ya 4-1 yenilen A Milli Futbol Takımımız, dün akşam da Liege'de konuk olduğu Belçika'ya karşı sahadan 3-0'lık skorla yenik ayrıldı.

Belçika'ya galibiyeti getiren golleri Kevin De Bruyne (2) ve Romelu Lukaku kaydetti.

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İTALYA'YA DA YENİLİRSEK B LİGİ'NE DÜŞECEĞİZ!

Bu sonucun ardından üçüncü maçından da puansız ayrılan Türkiye, son sırada yer aldı. Ay-yıldızlılar, 5 Ekim Pazartesi günü konuk olacağı İtalya'ya da yenilmesi halinde Uluslar Ligi A Ligi'ne veda ederek B Ligi'ne düşecek.

UĞUR MELEKE VE GÜNTEKİN ONAY'DAN MİLLİ TAKIM DEĞERLENDİRMESİ

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A Milli Takım'ın Belçika karşısında sergilediği futbol ve teknik direktör Vincenzo Montella'nın genel yönetimini Hürriyet yazarları Uğur Meleke ve Güntekin Onay bugün kaleme aldıkları köşe yazılarında değerlendirdi. İşte o yazılar;

UĞUR MELEKE: MONTELLA'NIN TAZMİNATINI BODRUM'DAKİ VİLLALARLA ÖDESİNLER!

Uluslar Ligi’ndeki üç maçımızın neticeleri kötü. Oyunlar daha kötü. Ancak sonuçlar iyi olsaydı dahi Vincenzo Montella’nın şu iki soruyu yanıtlaması gerekiyordu:

1-) Üç maçta yediğimiz 8 golün dördünde kaleci hatası var. Fransa’da zirve yarışı yapan, Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden Lille’in bir numarası bir Türk... Berke bu sezon 6 maçın tamamında oynadı, üçünde kalesini kapattı. Nasıl olur da bu çocukla olan problem aylardır çözülemez? Montella, Berke’nin babası yaşındadır muhtemelen. Burası milli takım. Hiçbir mesele kişiselleştirilemez.

2-) İspanya'yı Avrupa’da temsil eden Getafe’nin 9 numarası bir Türk... Bu sezon 9 resmi maçın 7’si ilk 11 olmak üzere tümünde oynayan Enes Ünal nasıl milli kadroda olmaz? En uçta Barış’ı-Kerem’i filan oynatıyorken üstelik! Montella’nın Enes’le ilgili açıklaması da net bir “aymazlık”. Avrupa’nın en sert koçlarından Bordalas, dayanıksız oyuncuya bırakın 720 dakikayı, 1 dakika bile vermez! Montella’nın Enes yorumunu duyduysa gülmüştür muhtemelen.

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TEKNİK DİREKTÖR HOWE KAPTAN ARDA GÜLER

Montella'ya artık ivedilikle teşekkür edilmeli. Bir yıllık tazminatı anlayabilirim. Ancak medyada iddia edildiği gibi iki senelik (5 milyon Euro) bir tazminat söz konusuysa, bu sözleşme kamu malını kötüye kullanmaktır. Dünya şampiyonu Scaloni’nin maaşı 2 milyon euro. Xavi’nin 3, Zidane’ın 3,5 milyon... Montella’ya gerçekten 5 milyon Euro ödenecekse o zaman o bahsettiğiniz Bodrum’daki villaları verin İtalyan Hoca’ya. Ve artık hepiniz istifa edip gidin.

Eğer bir sonraki seçimde TFF başkanı seçilecek olursam, Eddie Howe’u göreve getirmek çok isterim. Eğer Howe o sırada boşta olmazsa Thomas Frank’in de ağırlığının bizim milli takıma iyi geleceğini düşünüyorum. Zaten Brentford’da Rasmus Ankersen’le çalıştılar; o konuda da, başka alanlarda da Rasmus’tan destek almak istiyorum.

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Yabancı bir teknik adamla çalışırsak, muhakkak parlak bir yerliyi hem A milli takımda yardımcı, hem de U21 koçu olarak görevlendirmeliyiz. Kaptanlık bandı da artık Arda Güler’de olmalı. Milli takımda yepyeni, tertemiz bir sayfa açmamız gerekiyor artık.

GÜNTEKİN ONAY: VİNCENZO MONTELLA'NIN MİSYONU ÇOKTAN BİTTİ!

Uluslar A Ligi bize sert geldi. Açıkçası Kenan Yıldız ve Hakan Çalhanoğlu’nun kalitesini de aradık. 3 maç 0 puan ve daha İtalya ve Fransa ile de deplasmanda oynayacağız. Rakipler güçlü ancak biz de bu kadar kolay teslim olacak kadar zayıf değiliz. Dünya Kupası’ndaki hayal kırıklığının ardından Montella ile yollar ayrılmalıydı ve yeni bir sayfa açılmalıydı. Maalesef Montella hep aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar bekliyor. Kerem ve Barış’tan asla vazgeçmiyor ama bu iki oyuncudan da asla verim alamıyor.

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ISRARLA AYNI ŞEYLER

İkinci yarıda Barış çıkınca yine Kerem santrfor pozisyonunda oynadı. Defalarca denendi, olmadı. Olmuyor. Montella neden ısrarla aynı şeyleri yapıyor, anlamak mümkün değil. Zaten 2’de 0 çekmişssin. Nasıl Bartuğ’u cesur bir kararla oynattıysan, İlhan ile Deniz’i de ilk 11 oynatsana Montella! Farklı şeyler dene, öyle kaybet.

Oyuncularımızın iyi niyetinden, mücadelesinden hiç şüphemiz yok ancak yeterli olmuyor. Saha içinde bir organizasyon ve uyum yok. Gol bölgesinde bitiricilik “sıfır”. Savunma her an hata yapmaya ve gol yemeye hazır bir görüntüde. Hal böyleyken ne kadar mücadele edersen et kaybetmeye mahkumsun.

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35 yaşındaki De Bruyne dün büyük futbolcu nasıl olur, maç nasıl kazandırılır bunun dersini verdi. Biz ise iyi olduğuna kendimizi inandırdığımız ancak uluslararası arenaya çıkınca ortaya hiçbir şey koyamayan bazı isimlerden medet ummaya devam ediyoruz.

FERDİ, İSMAİL, ARDA İYİYDİ

Ülke futbolu krizde. Montella da bu krizin bir parçası ve asla milli takımı bu durumdan çıkartacak kişi değil. Bunu yazmaya söylemeye utanıyorum ve üzülüyorum fakat gerçek şu ki: Türk halkı ne yazık ki milli takımdan soğudu. Bizim gibi ülkesini seven, milliyetçi bir ülkede insanlar milli takım maçı izlemek istemiyor.

TFF’de nasıl gelişmeler olacak, yeni bir yapılanma sürecine mi gireceğiz, önümüzdeki günler bunu gösterecek.

Dün Ferdi, İsmail ve Arda en çok çalışan oyuncularımız oldu. Sonradan giren İlhan da etkiliydi. Ama yetmedi. Montella’nın misyonunun sonuna geldiği de apaçık ortada artık bu takıma verebileceği birşey kalmadı.