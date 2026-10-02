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Belçika-Türkiye maçının kırılma anı: Merih Demiral boş kaleyi kaçırdı!

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#A Milli Futbol Takımı#Merih Demiral#Belçika
Belçika-Türkiye maçının kırılma anı: Merih Demiral boş kaleyi kaçırdı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2026 23:38

UEFA Uluslar Ligi'nin 3. hafta maçında Belçika'ya 3-0 mağlup olan A Milli Futbol Takımı'nda Merih Demiral'ın ilk yarıda değerlendiremediği beraberlik pozisyonu gündem oldu.

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UEFA Uluslar Ligi'nin 3. hafta mücadelesinde A Milli Futbol Takımı, Belçika'nın konuğu oldu.

Mücadeleyi 3-0 kaybeden Milli Takımımızın ilk yarıda yakaladığı net fırsat, karşılaşmanın kırılma anlarından biri oldu.

ZEKİ ÇEVİRDİ, MERİH BOMBOŞ KALDI

Karşılaşmanın 42. dakikasında Türkiye beraberlik golüne çok yaklaştı.

Zeki Çelik, ceza sahası içinde topu arka direğe çevirdi.

Belçika-Türkiye maçının kırılma anı: Merih Demiral boş kaleyi kaçırdı

NE YAPTIN MERİH

A Milli Futbol Takımı'nın gol için en net fırsatlarından birinin yaşandığı pozisyonda top arka direkte boş durumdaki Merih Demiral'ın önünde kaldı.

Tüm stadyumun 'gol' dediği anda tek vuruşunu yapan Merih Demiral, müsait pozisyonda topu üstten dışarı gönderdi.

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Merih Demiral'ın kaçırdığı bu fırsat büyük şaşkınlık yarattı.

Belçika-Türkiye maçının kırılma anı: Merih Demiral boş kaleyi kaçırdı

ARDINDAN BELÇİKA'DAN 2 GOL 

Beraberlik fırsatını değerlendiremeyen Türkiye, bu pozisyonun ardından kalesinde üst üste 2 gol birden gördü. 

Karşılaşmanın ilk golünü kaydeden Kevin de Bruyne, 59. dakikada farkı 2'ye çıkardı. 

Dakikalar 76'yı gösterdiğinde ise oyuna sonradan giren Fenerbahçe'nin yıldızı Romelu Lukaku, maça son noktayı koydu. 

Merih Demiral'ın yararlanamadığı pozisyon ise maçın kırılma anı olarak kaldı. 

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#A Milli Futbol Takımı#Merih Demiral#Belçika

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