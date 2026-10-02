Belçika-Türkiye maçının kırılma anı: Merih Demiral boş kaleyi kaçırdı!

Güncelleme Tarihi:
UEFA Uluslar Ligi'nin 3. hafta mücadelesinde A Milli Futbol Takımı, Belçika'nın konuğu oldu.
Mücadeleyi 3-0 kaybeden Milli Takımımızın ilk yarıda yakaladığı net fırsat, karşılaşmanın kırılma anlarından biri oldu.
ZEKİ ÇEVİRDİ, MERİH BOMBOŞ KALDI
Karşılaşmanın 42. dakikasında Türkiye beraberlik golüne çok yaklaştı.
Zeki Çelik, ceza sahası içinde topu arka direğe çevirdi.
NE YAPTIN MERİH
A Milli Futbol Takımı'nın gol için en net fırsatlarından birinin yaşandığı pozisyonda top arka direkte boş durumdaki Merih Demiral'ın önünde kaldı.
Tüm stadyumun 'gol' dediği anda tek vuruşunu yapan Merih Demiral, müsait pozisyonda topu üstten dışarı gönderdi.
Merih Demiral'ın kaçırdığı bu fırsat büyük şaşkınlık yarattı.
ARDINDAN BELÇİKA'DAN 2 GOL
Beraberlik fırsatını değerlendiremeyen Türkiye, bu pozisyonun ardından kalesinde üst üste 2 gol birden gördü.
Karşılaşmanın ilk golünü kaydeden Kevin de Bruyne, 59. dakikada farkı 2'ye çıkardı.
Dakikalar 76'yı gösterdiğinde ise oyuna sonradan giren Fenerbahçe'nin yıldızı Romelu Lukaku, maça son noktayı koydu.
Merih Demiral'ın yararlanamadığı pozisyon ise maçın kırılma anı olarak kaldı.
Milli Takım beraberlik şansını kaçırdı. Merih Demiral’ın vuruşu ağlarla buluşmadı.#BizimÇocuklar | #NationsLeague | #UNL | #BELTUR pic.twitter.com/SWvnm2cQgY— atv (@atvcomtr) October 2, 2026