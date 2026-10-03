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Belçika - Türkiye maçı sonrası Nihat Kahveci'den Montella'ya tepki: 'Arda Güler'in anası ağladı!'

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#A Milli Takım#Belçika#Nihat Kahveci
Belçika - Türkiye maçı sonrası Nihat Kahveciden Montellaya tepki: Arda Gülerin anası ağladı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2026 10:50

A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi A Ligi Grup 1'deki üçüncü hafta maçında Belçika'ya deplasmanda 3-0 mağlup oldu. Nihat Kahveci, maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

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A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi A Ligi Grup 1'in üçüncü hafta maçında Belçika'ya konuk oldu. Mücadeleyi Belçika 3-0'lık skorla kazandı.

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Ev sahibi takım, 10. dakikada de Bruyne ile öne geçti ve devreye 1-0 üstün girdi. De Bruyne, 59. dakikada bir kez daha sahne aldı ve farkı 2'ye çıkardı.

Belçika - Türkiye maçı sonrası Nihat Kahveciden Montellaya tepki: Arda Gülerin anası ağladı

Karşılaşmanın skorunu belirleyen gol ise 76. dakikada Lukaku'dan geldi.

Milliler, bu sonuçla birlikte 0 puanda kalırken Belçika'nın puanı 6'ya yükseldi.

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Karşılaşmayı Kontraspor Youtube kanalına yorumlayan Nihat Kahveci'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Montella'nın bu takımdan gitmesine artı bir sebep söylüyorum. Dakika 76'da Lukaku'nun golü maç 3-0. Arda Güler'in 180 dakika anası ağladı. Fransa maçında Kocaeli'de, oradan Bursa'ya geçti anası ağladı anası.

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Belçika - Türkiye maçı sonrası Nihat Kahveciden Montellaya tepki: Arda Gülerin anası ağladı

Bütün tanıdığı akrabaları, Türk milleti üzüldü çabalarının karşılığını alamadığı için. Bugün yine ilk yarıda ikinci yarıda her yerde. Yorulmuş, maç 3-0… İtalya maçına bari Arda'yı dinledir de o sarıyı yiyip cezalı olmasın. Burayı da mı okuyamıyor.

3-0'da Arda'yı al dinlendir. Çocuk 9 günde 3. maçını oynuyor, tek başına her yerde. Onu bile yapamayan bir teknik direktör var sahanın kenarında. Hemen gitmeli de belki İtalya'da valizini tam toparlar, yakınım diye orada bırakır belki.

Belçika - Türkiye maçı sonrası Nihat Kahveciden Montellaya tepki: Arda Gülerin anası ağladı

De Bruyne kariyerindeki etrafında 15-25 metre etrafında kimsenin olmadığı en rahat maçlardan birini oynamıştır. Ya arkadaşlar De Bruyne'yi anlatmamıza gerek var mı? Futbolu izleyen, futbolun f sini bilen herkesin tanıdığı bir oyuncu ilk yarı ikinci yarı oyundan çıkana olan dakikaya kadar o kadar rahat alıp verdi ki benim aklım almıyor."

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#A Milli Takım#Belçika#Nihat Kahveci

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