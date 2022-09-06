Canlı: Belçika - Türkiye basketbol maçı

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A Erkek Milli Takımımız, FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası’ndaki dördüncü maçında Belçika ile karşı karşıya geliyor.
Tiflis Arena'da oynanan mücadeleyi dilerseniz Spor Arena Canlı Anlatım Servisi farkıyla anbean takip edebilirsiniz.
CANLI SKOR: BELÇİKA 13-32 TÜRKİYE
İlk Çeyrek Sonucu: 6-20
İkinci çeyrek oynanıyor...
A Erkek Milli Takımımızın A Grubu’ndaki maç programı ile aldığı sonuçlar şu şekilde:
1 Eylül Perşembe
17.15 Türkiye 72–68 Karadağ
3 Eylül Cumartesi
17.15 Bulgaristan 87–101 Türkiye
4 Eylül Pazar
20.00 Türkiye 83–88 Gürcistan
6 Eylül Salı
14.30 Belçika – Türkiye (Oynanıyor)
7 Eylül Çarşamba
14.30 Türkiye - İspanya
İLK 4 TAKIM SON 16 TURU'NA YÜKSELECEK
Turnuvada gruplarında ilk 4 sırayı alacak takımlar çapraz eşleşme usulü ile Almanya’nın Berlin şehrinde 10-11 Eylül 2022 tarihlerinde son 16 turunda karşılaşacak.