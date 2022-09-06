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Canlı: Belçika - Türkiye basketbol maçı

Güncelleme Tarihi:

#Belçika Türkiye Basketbol Maçı#Belçika Türkiye#Türkiye Basketbol Maçı
Canlı: Belçika - Türkiye basketbol maçı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 06, 2022 09:45

FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden A Milli Erkek Basketbol Takımımız, Gürcistan mücadelesinin ardından Belçika ile kozlarını paylaşıyor.

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A Erkek Milli Takımımız, FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası’ndaki dördüncü maçında Belçika ile karşı karşıya geliyor.

Tiflis Arena'da oynanan mücadeleyi dilerseniz Spor Arena Canlı Anlatım Servisi farkıyla anbean takip edebilirsiniz.

CANLI SKOR: BELÇİKA 13-32 TÜRKİYE

İlk Çeyrek Sonucu: 6-20

İkinci çeyrek oynanıyor...

A Erkek Milli Takımımızın A Grubu’ndaki maç programı ile aldığı sonuçlar şu şekilde:

1 Eylül Perşembe
17.15 Türkiye 72–68 Karadağ

3 Eylül Cumartesi
17.15 Bulgaristan 87–101 Türkiye

4 Eylül Pazar
20.00 Türkiye 83–88 Gürcistan

6 Eylül Salı
14.30 Belçika – Türkiye (Oynanıyor)

7 Eylül Çarşamba
14.30 Türkiye - İspanya

İLK 4 TAKIM SON 16 TURU'NA YÜKSELECEK

Turnuvada gruplarında ilk 4 sırayı alacak takımlar çapraz eşleşme usulü ile Almanya’nın Berlin şehrinde 10-11 Eylül 2022 tarihlerinde son 16 turunda karşılaşacak.

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#Belçika Türkiye Basketbol Maçı#Belçika Türkiye#Türkiye Basketbol Maçı

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