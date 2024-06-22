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Belçika Romanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) E Grubu maçı canlı yayın bilgisi...

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#Avrupa Futbol Şampiyonası#EURO 2024#Belçika Romanya
Belçika Romanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) E Grubu maçı canlı yayın bilgisi...
Oluşturulma Tarihi: Haziran 22, 2024 11:49

Belçika ve Romanya, EURO 2024 E Grubu'nda karşı karşıya geliyor. İki ekip Avrupa Futbol Şampiyonası gibi büyük bir turnuvada ilk defa karşılaşacak. E Grubu’nd apuanı olmayan Belçika, Romanya mücadelesinde galibiyet arayacak. Romanya ise ilk maçında Ukrayna'yı 3-0 mağlup ederek turnuvaya 3 puanla başlayarak iyi bir başlangıç yaptı. Peki Belçika Romanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşma detayları...

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Avrupa Futbol Şampiyonası'nda heyecanlı mücadeleler E Grubu karşılaşmalarıyla devam ediyor. Belçika ve Romanya, EURO 2024'te kozlarını paylaşacak. Belçika, ilk maçında Slovakya'ya 1-0 kaybederek şampiyonaya puansız başladı. Romanya ise ilk maçın ardından Belçika karşısında 3 puan alarak gruptan çıkmayı hedefliyor. Mücadeleyi Szymon Marciniak yönetecek. İşte Avrupa Futbol Şampiyonası E Grubu Belçika Romanya maçı canlı yayın bilgisi...

BELÇİKA ROMANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Belçika ve Romanya, Avrupa Futbol Şampiyonası E Grubu’nda karşı karşıya geliyor. Heyeanla beklenen müsabaka bugün (22 Haziran Cumartesi) saat 22.00'de başlayacak.

Köln Stadyumu'nda oynanacak mücadele TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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#Avrupa Futbol Şampiyonası#EURO 2024#Belçika Romanya

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