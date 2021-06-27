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Spor Arena
Haber Giriş: 27.06.2021 - 15:45 | Son Güncelleme:

Belçika Portekiz maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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Belçika Portekiz maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Belçika Portekiz maçı ile EURO 2020'de Son 16 heyecanı devam ediyor. Turnuvanın flaş isimlerinden Ronaldo'nun forma giydiği Portekiz'in performansının merak edildiği mücadelede Belçika ise Lukaku ve Hazard gibi silahlarını kullanacak. Peki, Belçika Portekiz maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

Belçika Portekiz maçı futbol otoritelerinin yakından takip edeceği karşılaşma olacak. Birbirinden önemli futbolcuların sahaya çıkacağı karşılaşma, İspanya'nın Sevilla kentinde oynanacak. Peki, Belçika Portekiz maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

BELÇİKA PORTEKİZ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

EURO 2020 Son 16 Turu mücadelesinde Belçika, Portekiz'i konuk edecek. 27 Haziran Pazar günü saat 22.00'da oynanacak mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı izlenebilecek.

 

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