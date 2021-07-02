Belçika İtalya EURO 2020 maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Üst üste dördüncü Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale kalmayı başaran İtalya'nın son üç turnuvada da bu aşamada çıktığı maçlar seri penaltılarla sonuçlandı ancak Gök Mavililer bu eşleşmelerin sadece birinde adını yarı finale yazdırabildi. İtalya, Euro 2012'den bu yana oynadığı 18 büyük turnuva maçının sadece birinde 2+ gol yedi ve bu süreçte sekiz karşılaşmada kalesini gole kapattı. Gök Mavililerin aynı zaman diliminde kalesinde 2+ gol gördüğü tek maç, 2012 Avrupa Şampiyonası finalindeki İspanya karşılaşmasıydı. Avrupa Şampiyonası'nda oynadığı son sekiz maçın yedisini kazanan Belçika, tek yenilgisini Euro 2016 çeyrek finalinde Galler karşısında aldı.

Euro 2020'deki dört maçından da galip ayrılan İtalya, Avrupa Şampiyonası tarihindeki en uzun serisini yakalamak için sahaya çıkıyor. Belçika, Portekiz'i eleyerek çeyrek finale kalırken; eleme turlarında turnuvanın son şampiyonunu eleyen beş takımın dördü kupaya uzanmayı başardı. Roberto Martinez'in ilk maçında görev yaptığı Eylül 2016'dan bu yana en fazla galibiyet alan ve gol atan Avrupa ülkesi Belçika. Hem Martinez hem de İtalya'nın başındaki Roberto Mancini, Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk beş maçından da galip ayrılan ikinci teknik direktör olmak istiyor.

Thorgan Hazard, Belçika formasıyla ilk 11 çıktığı son yedi maçta altı gole doğrudan katkı sağladı. Hazard, Marc Wilmots'tan bu yana üst üste üç büyük turnuva maçında gol sevinci yaşayan ilk Belçikalı olmak istiyor. Euro 2020'de görev yaptığı son iki maçta da fileleri havalandıran Matteo Pessina, Avrupa Şampiyonası tarihinde üç maçlık seri yakalayan ilk İtalyan olabilir. Büyük turnuvalarda Gök Mavili formayla bunu başaran son isim ise 1998 Dünya Kupası'nda Christian Vieri'ydi.

BELÇİKA İTALYA EURO 2020 MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Belçika İtalya EURO 2020 maçı saat 22:00'da başlayacak. Mücadele TRT 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.