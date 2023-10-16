Belçika-İsveç maçı, silahlı saldırı sonrası ertelendi! Brüksel'de terör alarmı verildi

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Belçika-İsveç maçı, İsveçli oyuncuların ikinci yarıya çıkmak istememesi sebebiyle iptal edildi.

2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri F Grubu’nda oynanan Belçika - İsveç maçı terör olayı nedeniyle yarıda kaldı.

İlk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona eren mücadele stadyum çevresinde yaşanan silahlı saldırılar sonucu oyuncuların sahaya çıkmaması nedeniyle başlamadı.

Saldırı sonrası İsveçli futbolcular ikinci yarıya çıkmama kararı aldı. Belçikalı milli takım futbolcuları da İsveçli oyuncuların kararına destek verdi.

Saldırıda ölen 2 kişinin müsabakayı izlemek için gelen İsveç vatandaşları olduğu öğrenildi. Kral Baudouin Stadyumu’nun saldırı olayının yaşandığı yere 5 km uzaklıkta olduğu kaydedildi.

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Belçika milli takımı "Brüksel’de bu gecenin erken saatlerinde yaşanan olaylar nedeniyle maç durduruldu. Düşüncelerimiz etkilenen herkesle birlikte" açıklamasını yaptı.

HÜKÜMET TERÖR ALARMI VERDİ

Belçika Ulusal Kriz Merkezi, Brüksel'de bugün akşam silahlı saldırı meydana geldiğini ve 2 kişinin saldırıda hayatını kaybettiğini duyurdu. Belçika Başbakanı Alexander De Croo, ölenlerin İsveç vatandaşı olduğunu açıkladı.

Ulusal Kriz Merkezi bugün yaptığı açıklamada "Bu gece Brüksel’de bir silahlı saldırı meydana geldi. Kayıplar var. Saygı göstererek bu olayla ilgili hiçbir görüntü veya videonun paylaşılmamasını rica ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Belçika Başbakanı Alexander De Croo, "Bu akşam Brüksel’de İsveç vatandaşlarına yönelik olarak gerçekleştirilen üzücü saldırının ardından İsveç Başbakanına en içten taziyelerimi ilettim" açıklamasını yaptı. Başbakan De Croo, olayı terör saldırısı olarak nitelendirdi.

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Yetkililer, Brüksel-Başkent bölgesi için tehdit seviyesini en yüksek seviye olan 4'e çıkardıklarını ifade ederek halkı, dikkatli olması ve gereksiz seyahatlerden kaçınması konusunda uyardı. Başbakanın, İçişleri Bakanının ve Adalet Bakanının durumu izlemek için Ulusal Kriz Merkezi’nde bulunduğu belirtildi.