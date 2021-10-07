Belçika Fransa maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

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İki ekip son olarak 2018 Dünya Kupası yarı finalinde karşılaşmış ve o mücadeleyi Fransa 1-0 Bu müsabakayı kazanan takım, finalde İspanya'nın rakibi olacak.

UEFA Uluslar Ligi finali 10 Ekim Pazar günü San Siro'da oynanacak.

BELÇİKA FRANSA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDAN CANLI YAYINLANACAK?

Belçika Fransa maçı saat 21:45'te başlayacak. Mücadele S Sport kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Belçika'da Thomas Meunier ile Thorgan Hazard sakatlıkları nedeniyle bu maçta görev alamayacak. Fransa'da Covid-19 testi pozitif çıkan N'Golo Kante'nin dışında önemli bir eksik bulunmuyor.

MUHTEMEL 11'LER

Belçika: Courtois, Alderweireld, Boyata, Vertonghen, Castagne, Witsel, Tielemans, Carrasco, De Bruyne, Lukaku, E.Hazard

Fransa: Lloris, Kounde, Varane, L.Hernandez, Pavard, Pogba, Rabiot, T.Hernandez, Griezmann, Mbappe, Benzema