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EURO2020
Haber Giriş: 02.07.2021 - 19:00 | Son Güncelleme:

Belçika 1 - 2 İtalya (EURO 2020 çeyrek final maç sonucu)

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Belçika 1 - 2 İtalya (EURO 2020 çeyrek final maç sonucu)

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) çeyrek final mücadelesinde, Belçika ve İtalya karşı karşıya geldi. Dev maçta rakibini 2-1 yenen İtalya, yarı finale yükseldi ve İspanya ile eşleşti.

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  • Belçika-İtalya maçından en özel fotoğraflar
  • Belçika-İtalya maçından en özel fotoğraflar
  • Belçika-İtalya maçından en özel fotoğraflar
  • Belçika-İtalya maçından en özel fotoğraflar
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EURO 2020 çeyrek finalinde Belçika ile İtalya karşı karşıya geldi.

Almanya'da Allianz Stadı'nda oynanan ve müthiş bir tempoya sahne olan mücadelede gülen taraf, 2-1'lik skorla İtalya oldu ve adını yarı finale yazdırdı.

İtalya'ya galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Nicolo Barella ve 44. dakikada Lorenzo Insigne kaydetti. Belçika'nın Romelu Lukaku ile 45+2'de penaltıdan bulduğu gol, tur için yeterli olmadı.

İtalya'nın yarı finaldeki rakibi, İsviçre'yi penaltılarla eleyen İspanya oldu.

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