Belçika 1 - 2 İtalya (EURO 2020 çeyrek final maç sonucu)

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EURO 2020 çeyrek finalinde Belçika ile İtalya karşı karşıya geldi.

Almanya'da Allianz Stadı'nda oynanan ve müthiş bir tempoya sahne olan mücadelede gülen taraf, 2-1'lik skorla İtalya oldu ve adını yarı finale yazdırdı.

İtalya'ya galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Nicolo Barella ve 44. dakikada Lorenzo Insigne kaydetti. Belçika'nın Romelu Lukaku ile 45+2'de penaltıdan bulduğu gol, tur için yeterli olmadı.

İtalya'nın yarı finaldeki rakibi, İsviçre'yi penaltılarla eleyen İspanya oldu.