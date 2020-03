Belarus’un Premier Ligi ‘5 büyük lig’e bedel!

Tüm ligler durmuşken maçların oynandığı Belarus şu an tartışmasız İngiltere’den daha popüler. Futboldan mahrum kalanların imdadına yetişen Belarus Ligi’ni şu an 10 ülke canlı yayınlarken bu rakamın artması hiç de sürpriz olmayacak.

Belarus’ta geçen sezonu, 2018’de Maradona’nın da görev yaptığı Dynamo Brest zirvede tamamlarken en çok BATE (15) şampiyon oldu. 2. sırada Dinamo Minsk (7) bulunuyor.

Belarus Premier Ligi’nin toplam değeri 79 milyon 950 bin Euro. Yani bir 80 milyon Euro değer biçilen bir Dele ali ya da Marcus rashford bile değil.

Belarus 210 kayıtlı ülkenin yer aldığı FIFA Dünya Sıralaması’nda 87., 55 federasyonun kayıtlığı bulunduğu UEFA’da 25. sırada. Türkiye, FIFA’da 29, UEFA’da ise 11’inci.

Dünyanın en büyük, en çok izlenen, en pahalı ve önemli futbolcuların forma giydiği lig hangisi?” diye sorulsa tartışmasız herkesin yanıtı “Premier Lig” olacaktır. Ancak tabii ki her şeyin akışında ilerlediği normal bir dönem için geçerli. Şu an tüm dünya çok ekstrem bir süreçten

geçiyor. Koronavirüs salgını bütün dinamikleri alt üst etmiş durumda. Sadece futbolun beşiği İngiltere’de değil, Avrupa’nın hatta dünyanın tamamına yakınında futbol maçlarının ertelenmesi, dev turnuvaların tarihlerinin değiştirilmesi ortaya çok enteresan bir tablo çıkmasına neden oldu.

‘5 büyük lig’in kaybı da büyük

İngiltere’nin ardından en çok izlenen ligler İspanya, İtalya, Almanya ve Fransa. Avrupa’nın 5 Büyük Ligi 30 milyar Euro’yu aşan toplam değere sahip. Bu da işin ekonomik boyutunun ne seviyelerde olduğunu açıkça gözler önüne seriyor. Şimdi yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle bu ‘5 Büyük Lig’de durmuş vaziyette. Şimdiden ekonomik olarak kayıp milyar Eurolar’ı aştı. Süreç uzadıkça rakamların nerelere ulaştığı-ulaşacağı önümüzdeki günlerde daha net olarak anlaşılacak.

İddaa programına da dahil edildi

Ancak olayın mali boyutunu bir kenara bırakırsak en önemli problemlerden biri de kitlelerin büyük tutku ile bağlandığı oyunun seyir zevkinden mahrum kalmaları. İşte bu sıkıntılı günlerde Belarus Ligi çölde bir vaha misali imdada yetişti. Belarus Vysshaya League ya da diğer bir ifade ile Belarus Premier Ligi, bu yoklukta orijinali İngiltere Premier Lig’i sollamış durumdu. Belarus Premier Ligi şu an dünyanın en çok izlenen futbol ligi olarak dikkat çekiyor. Hatta Belarus Ligi’nde oynan maçlar iddaa programına dahil edildi. Lig maçları ülkenin ulusal spor kanalı olan Belarus 5’ten izleniyor. Şu an fazla seçenek olmaması nedeniyle diğer ülkelerin Belarus futboluna olan ilgileri de her geçen gün artıyor. Rusya ve Ukrayna, Belarus Premier League’i gösteren ilk ülkeler olurken bunlara daha sonra Hırvatistan, Slovenya ve Karadağ da katıldı ve ligi yayınlayan ülke sayısı 10’a ulaştı. Futbolsuz geçen bugünlerin sürmesi ve ligin oynanmaya devam etmesiyle birlikte ülke sayısının daha da artması sürpriz olmayacak.