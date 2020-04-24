MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriBelarus'ta Kadınlar Ligi de başlıyor! İlk maç 30 Nisan...
GeriFutbol Belarus'ta Kadınlar Ligi de başlıyor! İlk maç 30 Nisan...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
İHA
Haber Giriş: 24.04.2020 - 16:57,Son Güncelleme:

Belarus'ta Kadınlar Ligi de başlıyor! İlk maç 30 Nisan...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Belarus'ta Kadınlar Ligi de başlıyor! İlk maç 30 Nisan...
Abone Olgoogle-news

Korona virüs nedeniyle tüm dünyada ligler dururken, Belarus'ta ise oynanmaya devam etmişti. Liglerin durdurulması tavsiyesine karşın maçları oynatan Belarus, 30 Nisan'da kadınlar liginin de başlayacağını açıkladı.

Belarus'ta futbola ara verilmedi!

Korona virüs nedeniyle tüm dünyada futbol organizasyonları dururken, Belarus'ta ise maçlar oynanmaya devam etmişti...

UEFA'nın erteleme tavsiyesine karşın liglerin devamında karar kılan Belarus'ta kadınlar ligi de 30 Nisan'da başlayacak.

16 Nisan'da başlaması beklenen kadınlar ligi, bazı oyuncuların, korona virüs testi pozitif çıkan kişilerle temasta olması nedeniyle 2 hafta ertelendi ve 30 Nisan'da "Minsk - Dnepr Mogilev" maçıyla başlayacak.

 

Belarusta Kadınlar Ligi de başlıyor İlk maç 30 Nisan...

Belarus Ligi’ne Özel Canlı İddaa kaybına %10’a varan iade Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle