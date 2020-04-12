Belarus'ta gözler bu maçta! BATE Borisov'un galibiyetine iddaa'da...

Bu bir ilandır

FC MINSK - BATE BORISOV

Sezona 2/2 ile giriş yapan FC Minsk’te, Soligorsk’tan kiralanan Vladimir Khvashchinski yaptığı 3 gollük katkı (2 gol – 1 asist) ile öne çıkan isim olmuştu.

Kendilerinden daha formda bir başlangıç ile sezona başlayan Energetik-BGU karşısında kora kor bir mücadele sergileseler de yenilmekten kurtulamadılar ve geçtiğimiz haftayı puansız geçtiler.

BATE Borisov ise Vysshaya Liga’ya 0/2 ile başlayıp herkesi şaşırtmıştı.

Kupada Dinamo Minsk karşısında gollü galibiyetler aldıktan sonra geçtiğimiz hafta ligde de kazanıp kendilerine geldiler diyorduk ama yine kupada, bu sefer Slavia Mozyr deplasmanında 1-0 kaybedip kafalardaki soru işaretlerini devam ettirdiler.

CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- BATE Borisov’un bu sezon deplasmanda oynadığı 2 lig maçı da “KG VAR” ve “2.5 ÜST” oldu.

- İki takım arasındaki son 6 lig maçında ise 5 kez “2.5 ALT” tercihi kazandırdı.

- FC Minsk iç sahada oynadığı son 11 lig maçının 9’unu kazandı. (1 beraberlik – 1 mağlubiyet)

TEK MAÇ'TA MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu mücadeleyi kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih “KG VAR” olarak dikkat çekiyor.

%16’lık kesim taraf bahislerine bir kenara bırakıp “karşılıklı gol” tercihine yönelmiş.

%10’luk kesim ise “İkinci Yarı Daha Fazla Gol Olur” bahsini kuponlarına eklemiş.

İlk 100 TL'lik iddaa oyununa 10 TL hediye Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!





Barcelona'nın aldığı koronavirüs önlemleri! İzleyelim...