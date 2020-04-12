Belarus'ta gözler bu maçta! BATE Borisov'un galibiyetine iddaa'da...
Corona virüse rağmen maçlara ara vermeyen Belarus Ligi'nde ilk 2 haftayı yenilgiyle kapattıktan sonra geçtiğimiz hafta kazanıp kendine gelen BATE Borisov, FC Minsk'e konuk olurken siz de bu karşılaşmanın heyecanını Canlı Bahis ve Tek Maç seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Üstelik ilk 100 TL'lik iddaa oyununuza 10 TL hediye!
Bu bir ilandır
FC MINSK - BATE BORISOV
Sezona 2/2 ile giriş yapan FC Minsk’te, Soligorsk’tan kiralanan Vladimir Khvashchinski yaptığı 3 gollük katkı (2 gol – 1 asist) ile öne çıkan isim olmuştu.
Kendilerinden daha formda bir başlangıç ile sezona başlayan Energetik-BGU karşısında kora kor bir mücadele sergileseler de yenilmekten kurtulamadılar ve geçtiğimiz haftayı puansız geçtiler.
BATE Borisov ise Vysshaya Liga’ya 0/2 ile başlayıp herkesi şaşırtmıştı.
Kupada Dinamo Minsk karşısında gollü galibiyetler aldıktan sonra geçtiğimiz hafta ligde de kazanıp kendilerine geldiler diyorduk ama yine kupada, bu sefer Slavia Mozyr deplasmanında 1-0 kaybedip kafalardaki soru işaretlerini devam ettirdiler.
CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!
- BATE Borisov’un bu sezon deplasmanda oynadığı 2 lig maçı da “KG VAR” ve “2.5 ÜST” oldu.
- İki takım arasındaki son 6 lig maçında ise 5 kez “2.5 ALT” tercihi kazandırdı.
- FC Minsk iç sahada oynadığı son 11 lig maçının 9’unu kazandı. (1 beraberlik – 1 mağlubiyet)
TEK MAÇ'TA MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?
Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu mücadeleyi kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih “KG VAR” olarak dikkat çekiyor.
%16’lık kesim taraf bahislerine bir kenara bırakıp “karşılıklı gol” tercihine yönelmiş.
%10’luk kesim ise “İkinci Yarı Daha Fazla Gol Olur” bahsini kuponlarına eklemiş.
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