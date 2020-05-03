Belarus Ligi'nin son şampiyonu Brest çıkış arıyor! Belshina'ya karşı iddaa oranı...

Bu bir ilandır

BELSHINA - BREST

Slutsk karşısında 2-0'dan 2-2'yi bulan Belshina, sağ bek Nikita Rochev'in 85'te gördüğü kırmızı kartı sonrası rakibin sol açığı Umar Muhammed Bala'nın 88'deki golüyle 3-2 kaybetti.

Cezalı Rochev dışında, son maç sakatlığı sebebiyle kadroda yer alamayan Anton Novik'in de Brest'e karşı forma giymesi beklenmiyor.

Hafta arası kupa yarı final rövanşında Soligorsk'a 4-2 kaybeden Brest, ilk maçı 2-0 kazandığı için "deplasman golü kuralı" ile adını finale yazdırmayı başarmıştı.

Vitebsk maçında (5. hafta) kırmızı kart gören stoper Yevhen Khacheridi'nin cezası sürüyor. Çapraz bağları kopan Elis Bakaj uzun süre takımdan ayrı kalacak. Hafta arası kupa maçında dinlendirilen Maxim Vitus'un durumu maç saati netlik kazanacak.

CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Ligin yenisi Belshina, ilk 6 maç sonunda henüz galibiyetle tanışamadı. (2 beraberlik - 4 mağlubiyet)

- Son şampiyon Brest son 4 lig maçının 3'ünü, son 6 resmi maçının ise 4'ünü kaybetti!

- İki takım ligde en son 13 Ağustos 2016'da karşı karşıya gelmişti. 1358 gün sonra kozlarını paylaşacaklar...

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