Belarus 84-70 Türkiye (Maç sonucu ve özeti)

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12 Dev Adam, FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'nda deplasmanda Belarus'a mağlup oldu.

Maça etkili başlayan Milliler, farkı 4 sayıya kadar çıkarsa da Belarus üst üste bulduğu sayılarla ilk periyodu 20-17 önde kapattı.

İlk periyot dengede geçerken ikinci periyota da etkili başlayan Milliler, pota altında Muhsin Yaşar'la etkili olup öne geçse de son anlarda üstünlüğü bir kez daha Belarus'a kaptırdı.

İkinci periyotun ortalarından itibaren ikili oyunlarla üstünlüğü ele geçiren Belarus, bulduğu sayılarla devre arasında 43-34 önde girdi.

FARK 2 SAYIYA KADAR İNDİ AMA...

Üçüncü çeyrek dengede geçerken Milliler farkı 2 sayıya kadar indirse de 18 sayı daha bulan Belarus, Türkiye karşısında periyodu 61-53 önde bitirdi.

Son periyotta farkı çift hanelere kadar çıkaran Belarus, sahadan 84-70 galip ayrılırken Milliler elemelere mağlubiyetle başladı.

EN SKORER MAKSİM SALASH

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Mücadelenin en skorer ismi, 25 sayı atan Belarus'tan Maksim Salash oldu.

Ay Yıldızlılar'da Şehmuz Hazer, Muhsin Yaşar ve Tolga Geçim en skorer isimler oldu.

İLK 3 TAKIM TURLAYACAK

FIBA'nın açıkladığı formata göre gruplarında ilk üç sırayı alan takımlar bir üst tura yükselecek. Takımlar, ilk grup aşamasında topladığı puanları bir üst turdaki gruplara taşıyacak. Milliler grupta ilk üç sırayı alması halinde A Grubu'nu ilk üç sırada tamamlayan ekipler ile eşleşecek.

İkinci turdaki gruplarında ilk üç sırayı alan 12 ekip ise FIBA 2023 Dünya Kupası'nda mücadele etmeye hak kazanacak.

12 DEV ADAM'IN FIBA 2023 DÜNYA KUPASI ELEMELERİ KADROSU

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Belarus ve Büyük Britanya maçları kadrosu şu şekilde: "A. Buğrahan Tuncer, Tolga Geçim, Deshane Davis Larkin, Erten Gazi, Erkan Yılmaz, Furkan Haltalı, Doğuş Özdemiroğlu, Melih Mahmutoğlu, J. Metecan Birsen, Şehmus Hazer, Akif Egemen Güven, Sadık Emir Kabaca, Berkan Durmaz, Muhsin Yaşar, Berk İbrahim Uğurlu, Samet Geyik, Sertaç Şanlı."