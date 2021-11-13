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Beknaz Almazbekov'dan Fenerbahçe U17-Galatasaray U17 maçında harika gol!

#Galatasaray#Fenerbahçe#Beknaz

Galatasaray U17 takımı, Fenerbahçe U17'yi ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-0'lık skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılılarda Beknaz Almazbekov'un golü dikkat çekti.

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Fenerbahçe U17 ile Galatasaray U17'nin kozlarını paylaştığı mücadeleye Beknaz Almazbekov damga vurdu.

Sarı-kırmızılılar, karşılaşmayı 3-0 kazanırken 59 ve 90'daki golleri Beknaz Almazbekov, 90+1. dakikada ise Halim Ayaz Yükseloğlu sahne aldı.

16 yaşındaki Beknaz Almazbekov'un attığı ikinci gol çok konuşuldu. Genç futbolcu, sol çaprazda buluştuğu topu harika bir vuruşla ağları havalandırdı.

Beknaz Almazbekov, Dünya Fair Play Konseyi ve Avrupa Fair Play Birliği tarafından verilen Dünya Fair Play Ödülünü almıştı.

Galatasaray 14 Yaş Altı Futbol Takımı'nın kaptanı Beknaz Almazbekov, İstanbulspor karşısında oynadıkları maçta lehlerine verilen penaltıda kendisine faul yapılmadığını söyelmiş ve penaltı atışını dışarı atmıştı.

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#Galatasaray#Fenerbahçe#Beknaz

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