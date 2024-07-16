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Beklenen an geldi: Kylian Mbappe, Real Madrid'e resmi imzayı attı!

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#TRANSFER#REAL Madrid#Kylian Mbappe
Beklenen an geldi: Kylian Mbappe, Real Madride resmi imzayı attı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 16, 2024 12:59

La Liga ve Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu Real Madrid'in PSG'den kadrosuna kattığı Kylian Mbappe için bugün imza töreni düzenlendi. Fransız yıldızı Santiago Bernabeu'da 80 bini aşkın taraftar bekliyor.

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Ligue 1 ekibi Paris Saint-Germain'den ayrılarak Real Madrid'e transfer olan Kylian Mbappe'nin İspanyol devindeki kariyeri bugün resmen başladı.

Başkan Florentino Perez ile birlikte törende yer alan Mbappe, kendisini 5 yıllığına Real Madrid'e bağlayan imzayı attı.

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Yeni sezonda 9 numaralı formayı terletecek olan Kylian Mbappe, müze turunu da gerçekleştirmesinin ardından taraftarın önüne çıkacak.

Beklenen an geldi: Kylian Mbappe, Real Madride resmi imzayı attı

80 BİNİ AŞKIN TARAFTAR BEKLENİYOR

Fransız yıldızı Santiago Bernabeu'da 80 bini aşkın taraftar karşılaması bekleniyor. Mbappe, Real Madrid formasıyla ilk kez stadyuma çıkacak ve kendisini görmeye gelen taraftarları selamlayacak.

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2021'DE PSG'DEN AYRILMADI

Real Madrid, 2021 yılında da Kylian Mbappe'yi kadrosuna katmak istemiş ve PSG'ye 200 milyon euroluk bir teklifte bulunmuştu. İspanyol devinin teklifini reddeden Paris Saint-Germain, Mbappe'nin sözleşmesini 1 yılı opsiyonlu 3 sezon daha uzatmıştı.

Geçtiğimiz sezonun ardından PSG ile mukavelesini yenilemeyen yıldız futbolcu, Fransız ekibine veda etmişti.

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#TRANSFER#REAL Madrid#Kylian Mbappe

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