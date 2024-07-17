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Bekir İrtegün, Boluspor’dan ayrıldı! İlk antrenmana çıkamadan...

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#Boluspor#Bekir İrtegün#Trendyol 1. Lig
Bekir İrtegün, Boluspor’dan ayrıldı İlk antrenmana çıkamadan...
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 17, 2024 12:48

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor'un Teknik Direktör Bekir İrtegün ile anlaşmaya vardığı açıklanmıştı. Taraflar fikir ayrılıklarından dolayı anlaşmayı iptal etti.

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Boluspor'da geçtiğimiz gün yapılan olağanüstü kongrede tekrar kulüp başkanlığına seçilen Savaş Abak ve yönetim kurulu, teknik direktör arayışında son olarak Tuzlaspor'da görev yapan Bekir İrtegün ile anlaşmaya varmıştı.

İrtegün ile anlaşan kırmızı-beyazlılar, bugün yeni çalıştırıcısıyla ilk antrenmanına çıkacaktı.

Bolu'ya gelen Bekir İrtegün son yapılan toplantıda fikir ayrılıklarından dolayı takımdan ayrılma kararı aldı.

İrtegün takımla ilk antrenmanına çıkamadan Bolu’dan ayrıldı.

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#Boluspor#Bekir İrtegün#Trendyol 1. Lig

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