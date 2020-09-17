beIN SPORTS'ta ayrılık! Çağıl Özge Özkul...

Bir dönem GS TV'de de çalışan Çağıl Özge Özkul, beIN SPORTS'tan ayrıldığını şu sözlerle açıkladı:

"Şimdi izninizle mumun yerini değiştirip, gölgeleri başka yana düşürmek istiyorum." beIN SPORTS'un logosunun döndüğü o ilk gün başlamıştım... Geçen üç yıl dokuz ay. Sahada olmak, sporla olmak; hayalimdi işim oldu. Bugün bir nokta koydum. Güzelliklere yürüyorum. Teşekkür ederim."

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