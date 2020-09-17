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Haber Giriş: 17.09.2020 - 13:52 | Son Güncelleme:

beIN SPORTS'ta ayrılık! Çağıl Özge Özkul...

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beIN SPORTS'ta ayrılık! Çağıl Özge Özkul...
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Bir dönem GS TV'de de çalışan 2012 yılının Miss Turkey'i seçilen eski model Çağıl Özge Özkul, beIN SPORTS'tan ayrıldığını açıkladı. Özkul kariyerine bir dijital platformda devam edecek.

Bir dönem GS TV'de de çalışan Çağıl Özge Özkul, beIN SPORTS'tan ayrıldığını şu sözlerle açıkladı:

"Şimdi izninizle mumun yerini değiştirip, gölgeleri başka yana düşürmek istiyorum." beIN SPORTS'un logosunun döndüğü o ilk gün başlamıştım... Geçen üç yıl dokuz ay. Sahada olmak, sporla olmak; hayalimdi işim oldu. Bugün bir nokta koydum. Güzelliklere yürüyorum. Teşekkür ederim."

beIN SPORTSta ayrılık Çağıl Özge Özkul...

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