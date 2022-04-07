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Begüm Özkan kimdir, nereli, ne iş yapıyor? Galatasaray Başkan Adayı Begüm Özkan hakkında bilgiler

#Begüm Özkan#Begüm Özkan Kimdir#Begüm Özkan Nereli
Begüm Özkan kimdir, nereli, ne iş yapıyor Galatasaray Başkan Adayı Begüm Özkan hakkında bilgiler

Begüm Özkan ne iş yaptığı ve kariyeri ile merak konusu oldu. Galatasaray Başkan Adayı olarak gündeme gelmesinin ardından kariyeri merak edilen Begüm Özkan, kulüpte daha önce bazı görevlerde bulunmuştur. Peki, Begüm Özkan kimdir, nereli, ne iş yapıyor? İşte, Galatasaray Başkan Adayı Begüm Özkan hakkında bilgiler

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Begüm Özkan, 23 Şubat 1953 yılında Erzurum'un Aşkale ilçesinde dünyaya geldi. Galatasaray Lisesi'nden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdikten sonra 1991 yılında TGRT'de otomobil programı yapımcılığı ve sunuculuğu yaptı. NTV ve CNN Türk’te de çalışan Özkan, otomobil sporları, yarış ve organizasyonlarında yer aldı.

Begüm Özkan'ın 4 yıl art arda Türkiye Bayanlar Ralli Şampiyonu olan ekipte bulunduğu biliniyor.

Begüm Özkan tüm bunlar dışında KADİGER üyesidir. Begüm Özkan, Özhan Canaydın’ın başkanlığı döneminde Galatasaray’da iletişim grubu ve Ali Sami Yen komitesinde gönüllü olarak hizmet vermiştir.

Begüm Özkan avukattır. Adnan Polat’ın başkanlığı döneminde Pazarlama A.Ş.’de görev almıştır.

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