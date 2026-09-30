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Bedava, BeÅŸiktaÅŸ'a! Transfer 2027'de gelebilir

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#BeÅŸiktaÅŸ#Transfer#Italiano
Bedava, BeÅŸiktaÅŸa Transfer 2027de gelebilir
OluÅŸturulma Tarihi: Eylül 30, 2026 10:50

BeÅŸiktaÅŸ Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Vincenzo Italiano'nun 'Ã¶zellikle' istediÄŸi yÄ±ldÄ±z oyuncu iÃ§in bedava transfer ihtimali doÄŸdu.

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Kara Kartalâ€™Ä±n yaz transfer dÃ¶neminde sonuÃ§landÄ±ramadÄ±ÄŸÄ± Joe Willock dosyasÄ± yeniden hareketlendi. BaÅŸkan Serdal AdalÄ±â€™nÄ±n daha Ã¶nce â€˜Ocak ayÄ±nda imza atabiliriz.â€™ dediÄŸi 27 yaÅŸÄ±ndaki Ä°ngiliz orta saha iÃ§in belirleyici sÃ¼reÃ§ devre arasÄ±na kadar yaÅŸanacak.

Bedava, BeÅŸiktaÅŸa Transfer 2027de gelebilir

Newcastle United ile sÃ¶zleÅŸmesi sezon sonunda bitecek Willockâ€™a Ä°ngiliz kulÃ¼bÃ¼nÃ¼n yeni kontrat Ã¶nermeye hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi. TaraflarÄ±n ocak ayÄ±na kadar gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler yapacaÄŸÄ±, oyuncunun teklifi reddetmesi halinde BeÅŸiktaÅŸ ihtimalinin ciddi biÃ§imde gÃ¼Ã§leneceÄŸi belirtildi.

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Bedava, BeÅŸiktaÅŸa Transfer 2027de gelebilir

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Siyah-BeyazlÄ±lar bu senaryoda Willockâ€™la kÄ±ÅŸ transfer dÃ¶neminde Ã¶n protokol imzalayabilecek. BÃ¶ylece Ä°ngiliz futbolcu 2027 yazÄ±nda bonservis bedeli Ã¶denmeden BeÅŸiktaÅŸâ€™a katÄ±labilecek.

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Bedava, BeÅŸiktaÅŸa Transfer 2027de gelebilir

Willockâ€™un Newcastleâ€™daki forma sÃ¼releri de dikkat Ã§ekiyor. Bu sezon Liverpool karÅŸÄ±sÄ±nda 34 dakika oynayÄ±p bir gol atan yÄ±ldÄ±z orta saha; Tottenhamâ€™a karÅŸÄ± 71, Bournemouth karÅŸÄ±sÄ±nda 63, Leeds United Ã¶nÃ¼nde 33 ve Hull City maÃ§Ä±nda 87 dakika gÃ¶rev yaptÄ±. BaÅŸkan AdalÄ±â€™nÄ±n transfer iÃ§in daha Ã¶nce oyuncunun ailesini Ä°stanbulâ€™a getirdiÄŸi ve teknik heyetin Willockâ€™la birÃ§ok kez gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lÃ¼ gÃ¶rÃ¼ÅŸme gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi de belirtildi.

Bedava, BeÅŸiktaÅŸa Transfer 2027de gelebilir

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#BeÅŸiktaÅŸ#Transfer#Italiano

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