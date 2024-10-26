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'Beceriksiz Lyon, Beşiktaş'a kaybetti'

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#Beşiktaş#Lyon#Avrupa
Beceriksiz Lyon, Beşiktaşa kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 26, 2024 07:00

Fransız basını, Avrupa Ligi'ndeki 1-0'lık mağlubiyet sonrası Lyon'u yerden yere vurdu.

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nde ilk galibiyetini alırken Fransız basını Olympique Lyon’u yerden yere vurdu.

· L’Equipe: “Lyon bu kadar baskın oyundan sonra nasıl kaybedebilir? Kalenin önünde bu kadar beceriksiz oyuncular Beşiktaş’a kaybetti.”

· Le Monde: “Lyon iyi oyuna rağmen Beşiktaş savunmasını ve kaleciyi geçemedi.”

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· Le Figaro: “Türklerin gerçekçiliği karşısında Lyonluların beceriksizliği...”

· Foot 01: “Beşiktaş ve VAR, Lyon’a kötü oyun oynadı.”

· Le Parisien: “29 şut, sıfır gol, Lyon’un kabus gibi akşamı. Beşiktaş bu verimsizliği cezalandırdı.”

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#Beşiktaş#Lyon#Avrupa

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