'Beceriksiz Lyon, Beşiktaş'a kaybetti'

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nde ilk galibiyetini alırken Fransız basını Olympique Lyon’u yerden yere vurdu.

· L’Equipe: “Lyon bu kadar baskın oyundan sonra nasıl kaybedebilir? Kalenin önünde bu kadar beceriksiz oyuncular Beşiktaş’a kaybetti.”

· Le Monde: “Lyon iyi oyuna rağmen Beşiktaş savunmasını ve kaleciyi geçemedi.”

· Le Figaro: “Türklerin gerçekçiliği karşısında Lyonluların beceriksizliği...”

· Foot 01: “Beşiktaş ve VAR, Lyon’a kötü oyun oynadı.”

· Le Parisien: “29 şut, sıfır gol, Lyon’un kabus gibi akşamı. Beşiktaş bu verimsizliği cezalandırdı.”