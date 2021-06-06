BDT takımları Akuma’nın araştırılması için Valve yetkililerine sesleniyor

EPIC Leauge’de yer alan 16 BDT takımından 14 tanesi, Unique takımının da beraberliğinde Valve’a açık mektup yollayarak Akuma’ya karşı olan hile suçlamalarının tamamen incelenmesini istiyor. Bu takımlar RMR turnuvasında Natus Vincere ve Virtus.pro gbi takımları yenerek 3. sıraya yerleşen Akuma takımının hile yaptığından şüpheleniyor. İddiaları, rakiplerin haritadaki konumlarını görmek ve rekabette avantaj elde etmek için maçları sırasında "harici cihazlar ile üçüncü taraflardan canlı veriler aldığı” yönünde.

Mektup, Rusya Esports Federasyonu (RESF) ve Epic Esports Events tarafından düzenlenen, bölgenin ilk 2021 RMR turnuvasının nasıl yürütüldüğüne ilişkin birkaç önemli eksiği özetlemekte ve ilerleyen Major turnuvalarında bu sorunların yaşanmaması için çözümler önermekte.

Açıklamaya göre, turnuva organizatörleri ekiplerin sesli sohbet kanallarını kaydetmedi. Bu turnuva organizatörleri tarafından turnuvalardaki olası suistimalleri araştırmak için kullanılan önemli bir ölçüt olduğu için her büyük turnuva için önemli bir olgu olduğu belirtiliyor. Ek olarak, turnuvada ek olarak bir anti hile yazılımının kullanılmadığı, hatta bazı maçlarda GOTV gecikmelerinin yalnızca 30 saniye olduğu, bazen de gecikmenin hiç olmadığı maçlar oynandığı iddia edildi.

Açık mektupta imzası bulunan takımlar, gelecekteki RMR ve diğer çevrimiçi etkinliklerin organizatörlerinden GOTV ve üçüncü taraflara giden yayınların sabit bir gecikme ile gitmesini, TeamSpeak kayıtlarının zorunlu bırakılmasını, oyuncuları izleyecek bir dizi ek kamera bulunmasını ve VAC haricinde bir anti hile sistemi kullanılmasını isteyerek tedbir amaçlı birçok aşama isteğinde bulundular.

Akuma’nın bu yükselişi topluluk için oldukça konuşulan bir başlık oldu. Ukraynalı takımın ortaya çıkan bazı kliplerindeki göz hareketleri, oyuncuların ve topluluğun harici bir cihaz kullanıldığına dair olan inancını arttırıyor.

RESF, hile iddialarına yanıt olarak Pazar günü bir açıklama yayınlayarak konuyla ilgili kendi soruşturmalarını yürüttüklerini ortaya koydu. Organizatörler, topladıkları bilgilerin analizinin sonucunda "turnuva yönetimini ve GOTV'nin çalışmalarını tehlikeye attığına dair herhangi bir kanıt ortaya koymadığını" ve "Akuma'nın oyuncularının donanım ve yazılım incelemelerinin hiçbir kötüye yönelik belirti göstermediğini" söyledi. Federasyon ayrıca Valve ve ESIC'i durumdan haberdar ettiklerini ve "gerekirse kendilerinin katılımlarıyla yeniden yargılama yapmaya" hazır olduklarını belirtti.

Birkaç ekip üyesi ve topluluk üyesi, söz konusu klipler ve bir bütün olarak iddialar hakkında görüşlerini ifade etmek için ortaya çıktı. Son olarak Akuma’ya karşı kaybeden Natus Vincere koçu Andrey “B1ad3” Gorodenskiy geçtiğimiz Salı günü yayımlanan HLTV Confirmed bölümünde bizzat programa katılarak Dmitriy "⁠SENSEi⁠" Shvorak’ın takımının turnuvada hile yaptığına dair olan inancını paylaştı.

Akuma’nın %100 olarak hile yaptığını düşündüğünü belirten Gorodenskiy, rakibin sürekli şaşırtıcı denecek keskinlikte bir zamanlama ile pozisyonları değerlendirdiğini ve aynı durumun Virtus.pro maçında yaşandığını söyledi. Radar pozisyonları ile ilgili yayınlanan kliplerden yola çıkarak tek başına kaldığın bir durumda oyuna odaklanmak yerine radara bakılmasıyla alakalı yorumlarda bulundu ve rakip oyuncuların her şüpheli hareketinin mükemmel bir zamanlama ile ekranda kendisi gösterilmezken yapılmasını dile getirdi. Takımların Teamspeak kayıtlarının alınmaması sebebiyle soruşturmadan net bir sonuç alınacağına dair umudu olmadığını belirten Natus Vincere koçu, talep edilmesine rağmen bir aksiyon alınmadığını da sözlerine ekledi.