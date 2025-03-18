BBL Esports yeni sezona Red Bull ile giriyor

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Türkiye’nin en büyük espor takımlarından biri olan ve Red Bull oyuncusu Ferit Karakaya’nın da ortağı olduğu BBL Esports, Red Bull ile yeni bir partnerlik anlaşmasına imza attı. Bu anlaşma, BBL Esports takımına da yeni bir ivme kazandıracak. Espor dünyasında uzun süredir aktif olan Red Bull, bu partnerlikle BBL'in üç farklı espor ligindeki takımlarının başarılarına destek verecek.

VCT EMEA liginde (Global VALORANT Ligi) yarışan BBL Esports, önümüzdeki hafta başlayacak ligin ilk aşamasında mücadele edecek.

BBL’in bir diğer takımı BBL PCIFIC ise VALORANT Challengers Birlik Ligi’nde mücadele ediyor. BBL PCIFIC, 17 Şubat’ta finali oynanan ligin ilk ayağını kazanarak EMEA bölge ligine yükselmeyi başarmıştı. Ayrıca, EMEA bölge liginde de üstün bir performans sergileyerek ligi birinci tamamladı. BBL PCIFIC, geçen yıl Red Bull Home Ground turnuvasında da finalist olmuş ve 2. sırayı elde etmişti.

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BBL’in League of Legends sahnesindeki takımı BBL Dark Passage ise Türkiye LOL Şampiyonluk Ligi 2025’te (TCL) 7. sırada yer aldı.

Red Bull’un espor dünyasındaki deneyimi ve BBL’in dinamik yapısının bir araya gelmesi güçlü bir sinerji yaratacak. BBL Esports, BBL PCIFIC ve BBL Dark Passage’in bu sinerjiyle sezonda büyük başarılar elde etmesi bekleniyor.

Espor dünyasında geniş yankı uyandıran partnerlik, BBL Esports’un sosyal medya hesaplarından da duyuruldu.