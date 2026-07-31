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BBC, İngiliz devinin transfer listesini sızdırdı! Leao ve Osimhen detayı

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#Süper Lig#Rafael Leao#Victor Osimhen
BBC, İngiliz devinin transfer listesini sızdırdı Leao ve Osimhen detayı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 31, 2026 22:26

Tottenham Teknik Direktörü Roberto De Zerbi'nin "üst düzey bir hücum oyuncusu" transfer etmek istediklerini açıklamasının ardından İngiliz basını, Londra ekibinin gündemindeki isimleri sıraladı. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin peşinde olduğu Rafael Leao ve sarı-kırmızılıların yıldızı Victor Osimhen detayı ise dikkat çekti.

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Adı yaz transfer döneminde Fenerbahçe ve Galatasaray ile de anılan Rafael Leao için İngiltere'den dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Milan forması giyen Portekizli yıldızın peşine bu kez Tottenham'ın düştüğü öne sürüldü.

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BBC'DEN DİKKAT ÇEKEN İDDİA

BBC'nin haberine göre, Londra ekibinin transfer listesinde Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen ile Rafael Leao da bulunuyor.

BBC, İngiliz devinin transfer listesini sızdırdı Leao ve Osimhen detayı

Haberde, Tottenham'ın iki yıldız için henüz resmi bir girişimde bulunmadığı ancak hücum hattını güçlendirmek amacıyla oyuncuların durumunu yakından takip ettiği ifade edildi.

BBC, İngiliz devinin transfer listesini sızdırdı Leao ve Osimhen detayı

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LİSTEDE BAŞKA YILDIZLAR DA VAR

Öte yandan İngiliz basını, Tottenham'ın alternatif adaylarını da sıraladı. Haberde Paris Saint-Germain'den Bradley Barcola, Manchester United'dan Marcus Rashford, Liverpool'dan Cody Gakpo ve Chelsea'den Pedro Neto'nun da Londra temsilcisinin gündemindeki isimler arasında yer aldığı aktarıldı.

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#Süper Lig#Rafael Leao#Victor Osimhen

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