BBC, İngiliz devinin transfer listesini sızdırdı! Leao ve Osimhen detayı

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Adı yaz transfer döneminde Fenerbahçe ve Galatasaray ile de anılan Rafael Leao için İngiltere'den dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Milan forması giyen Portekizli yıldızın peşine bu kez Tottenham'ın düştüğü öne sürüldü.

BBC'DEN DİKKAT ÇEKEN İDDİA

BBC'nin haberine göre, Londra ekibinin transfer listesinde Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen ile Rafael Leao da bulunuyor.

Haberde, Tottenham'ın iki yıldız için henüz resmi bir girişimde bulunmadığı ancak hücum hattını güçlendirmek amacıyla oyuncuların durumunu yakından takip ettiği ifade edildi.

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LİSTEDE BAŞKA YILDIZLAR DA VAR

Öte yandan İngiliz basını, Tottenham'ın alternatif adaylarını da sıraladı. Haberde Paris Saint-Germain'den Bradley Barcola, Manchester United'dan Marcus Rashford, Liverpool'dan Cody Gakpo ve Chelsea'den Pedro Neto'nun da Londra temsilcisinin gündemindeki isimler arasında yer aldığı aktarıldı.