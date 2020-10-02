AA
Son Güncelleme:
BB Erzurumspor'un konuğu Rizespor! Tek eksik Oltan...
Süper Lig'in ilk 3 haftasında 2 galibiyet alarak 6 puan toplayan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 4. hafta mücadelesinde yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek.
Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Çaykur Rizespor maçını, hakem Ümit Öztürk yönetecek.
Erzurum temsilcisinde sakatlığı nedeniyle 6 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanan Oltan Karakullukçu'nun dışında eksik bulunmuyor.
Kaybeden tüm kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, hemen katıl!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle