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Futbol
AA
Haber Giriş: 02.10.2020 - 13:50 | Son Güncelleme:

BB Erzurumspor'un konuğu Rizespor! Tek eksik Oltan...

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BB Erzurumspor'un konuğu Rizespor! Tek eksik Oltan...
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Süper Lig'in ilk 3 haftasında 2 galibiyet alarak 6 puan toplayan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 4. hafta mücadelesinde yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Çaykur Rizespor maçını, hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Erzurum temsilcisinde sakatlığı nedeniyle 6 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanan Oltan Karakullukçu'nun dışında eksik bulunmuyor.

 

BB Erzurumsporun konuğu Rizespor Tek eksik Oltan...

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