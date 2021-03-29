MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriBB Erzurumspor'dan Yılmaz Vural açıklaması! "Görüşüyoruz..."
GeriFutbol BB Erzurumspor'dan Yılmaz Vural açıklaması! "Görüşüyoruz..."
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
AA
Haber Giriş: 29.03.2021 - 14:49 | Son Güncelleme:

BB Erzurumspor'dan Yılmaz Vural açıklaması! "Görüşüyoruz..."

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
BB Erzurumspor'dan Yılmaz Vural açıklaması! "Görüşüyoruz..."

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Başkanı Ömer Düzgün, yeni teknik direktör görüşmelerine ilişkin, "Yılmaz Vural ile görüşüyoruz. Bugün büyük ihtimalle sonuçlanır." dedi.

Ömer Düzgün, AA muhabirine, Mesut Bakkal'dan sonra teknik direktör İsmail Kartal ile anlaştıklarını ve Kartal'ın 5 gün takımı çalıştırdığını anımsattı.

Kartal'ın takımdan ayrılmak istemesine yönelik gerekli açıklamaların yapıldığını ifade eden Düzgün, "İsmail Kartal'ın takımdan ayrılmasının değerlendirmesi yok. Açıklamamızı yaptık ve kamuoyunun takdirine bıraktık, yani diyecek bir şey yok. Ne diyelim yanlış bir eylem ve kalkıp kötü sözler kullanmaya gerek duymuyorum. O onun kalitesini gösterir deyip geçiyorum." diye konuştu.

Düzgün, bu gelişmenin ardından yeni teknik direktör görüşmelerinin olduğunu anlatarak, "Doğrudur, Yılmaz Vural ile görüşüyoruz. Bugün büyük ihtimalle sonuçlanır. Gidenin arkasından değil önümüze bakacağız. Nasip bunda da vardır bir hayır diyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Erzurumsporda beklenmedik ayrılık İsmail Kartalla 5 gün sürdü...
Erzurumspor'da beklenmedik ayrılık! İsmail Kartal'la 5 gün sürdü...

Süper Lig'in 31. haftasında Fraport Tav Antalyaspor karşılaşmasının ardından teknik direktör Mesut Bakkal ile yollarını ayıran Büyükşehir Belediye Erzurumspor, İsmail Kartal ile anlaşmıştı.

Kartal, 5 gün takım kampında çalışmış ve ekibin başında hiç maça çıkmadan görevinden ayrılmıştı.

 

BB Erzurumspordan Yılmaz Vural açıklaması Görüşüyoruz...

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi