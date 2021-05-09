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GeriFutbol BB Erzurumspor'dan sürpriz karar! Yılmaz Vural'la yollar ayrıldı
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Futbol
Haber Giriş: 09.05.2021 - 01:41 | Son Güncelleme:

BB Erzurumspor'dan sürpriz karar! Yılmaz Vural'la yollar ayrıldı

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BB Erzurumspor'dan sürpriz karar! Yılmaz Vural'la yollar ayrıldı

Süper Lig ekiplerinden BB Erzurumspor, Kasımpaşa yenilgisinin ardından teknik direktör Yılmaz Vural ile yollarını ayırdı.

Süper Lig'in 40. haftasında Kasımpaşa'ya sahasında 1-0 kayberek kümede kalma şansını zora sokan BB Erzurumspor'da beklenmeyen bir ayrılık yaşandı ve teknik direktör Yılmaz Vural ile yollar ayrıldı.

Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Yılmaz Vural'la karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Hocamıza ve ekibine bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

BB Erzurumspordan sürpriz karar Yılmaz Vuralla yollar ayrıldı

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