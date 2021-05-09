BB Erzurumspor'dan sürpriz karar! Yılmaz Vural'la yollar ayrıldı
Süper Lig ekiplerinden BB Erzurumspor, Kasımpaşa yenilgisinin ardından teknik direktör Yılmaz Vural ile yollarını ayırdı.
Süper Lig'in 40. haftasında Kasımpaşa'ya sahasında 1-0 kayberek kümede kalma şansını zora sokan BB Erzurumspor'da beklenmeyen bir ayrılık yaşandı ve teknik direktör Yılmaz Vural ile yollar ayrıldı.
Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Yılmaz Vural'la karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Hocamıza ve ekibine bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.