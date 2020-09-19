MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriBB Erzurumspor'dan, Sivaspor'a anlamlı "hoş geldiniz" mesajı
GeriFutbol BB Erzurumspor'dan, Sivaspor'a anlamlı "hoş geldiniz" mesajı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 19.09.2020 - 13:46 | Son Güncelleme:

BB Erzurumspor'dan, Sivaspor'a anlamlı "hoş geldiniz" mesajı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
BB Erzurumspor'dan, Sivaspor'a anlamlı "hoş geldiniz" mesajı
Abone Olgoogle-news

Süper Lig'in 2. haftasında pazar günü sahasında Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek Büyükşehir Belediye Erzurumspor, kırmızı-beyazlı kulübe, sosyal medya hesabından Cumhuriyetin temellerinin atıldığı Sivas ve Erzurum kongrelerinin hikayesinin anlatıldığı kliple "hoş geldin" mesajı verdi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı Erzurum ve Sivas kongrelerinin toplanma amacının anlatıldığı klipte, kongrede alınan "Milli sınırlar içinde vatan bölünmez bir bütündür, parçalanamaz." kararına da yer verildi.

Klipte, "Tarihin sayfalarında aynı kader etrafında birleşen bu iki aziz şehir, diğer kentler gibi Süper Lig'de de Anadolu'nun kardeşlik ruhunu yansıtıyor. Anadolu'nun kadim şehri Sivas'ın futboldaki temsilcisi Demir Grup Sivasspor'u şehrimizde ağırlamaktan mutluluk duyarız." ifadelerine yer verildi.

BB Erzurumspordan, Sivaspora anlamlı hoş geldiniz mesajı

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle