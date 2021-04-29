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GeriFutbol BB Erzurumspor'da Yılmaz Vural'dan VAR isyanı!
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Futbol
Haber Giriş: 29.04.2021 - 18:32 | Son Güncelleme:

BB Erzurumspor'da Yılmaz Vural'dan VAR isyanı!

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BB Erzurumspor'da Yılmaz Vural'dan VAR isyanı!

BB Erzurumspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, Başakşehir'e 2-1 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

Süper Lig'de Başakşehir'e 2-1 mağlup olan BB Erzurumspor'da teknik direktör Yılmaz Vural, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Yılmaz Vural'ın sözleri;

54. dakikada golü yediğimiz pozisyon VAR'dan döndü, hem de birçok pozisyon geçtikten sonra VAR'dan döndü. Kırılma noktası orası. Biz bugüne kadar VAR'sız oynuyoruz zaten

ÇOCUKLARI SOYUNMA ODASINDA ÖPTÜM

45 puan yapmak şimdi daha zorlaştı ama inanıyorum. Çocukları da soyunma odasında öptüm, yarınki antrenmanı da iptal ettim. Fenerbahçe maçına çok iyi hazırlanmak zorundayız

BAŞAKŞEHİR'E YAKIŞTIRAMIYORUM

Başakşehir gibi bir takımın bu durumda olmasını yakıştıramıyorum. Galibiyetlerinden ötürü tebrik ediyorum.

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