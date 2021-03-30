MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriBB Erzurumspor'da Yılmaz Vural ilk antrenmanına çıktı
GeriFutbol BB Erzurumspor'da Yılmaz Vural ilk antrenmanına çıktı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
AA
Haber Giriş: 30.03.2021 - 16:53 | Son Güncelleme:

BB Erzurumspor'da Yılmaz Vural ilk antrenmanına çıktı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
BB Erzurumspor'da Yılmaz Vural ilk antrenmanına çıktı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 32. haftasında 4 Nisan Pazar günü sahasında İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbolcular, dün göreve getirilen teknik direktör Yılmaz Vural yönetiminde ilk antrenmanına çıktı.

Antalya kampından sonra hazırlıklarını kentteki tesislerinde sürdüren mavi-beyazlılar, çalışmaya ısınma hareketleriyle başladı.

Futbolcular, taktik ağırlıklı pas ve 5'e 2 top kapma organizasyonlarıyla günü tamamladı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, hazırlıklarına yarın devam edecek.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi