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Futbol
AA
Haber Giriş: 29.09.2020 - 13:31 | Son Güncelleme:

BB Erzurumspor'da Rizespor hazırlıklarına devam ediyor

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BB Erzurumspor'da Rizespor hazırlıklarına devam ediyor
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Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 4. haftasında Çaykur Rizespor ile 3 Ekim Cumartesi günü sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Yakutiye ilçesindeki kulüp tesislerinde günün ilk antrenmanını gerçekleştiren mavi-beyazlı ekip, teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde çalıştı.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma ve taktik ağırlıklı pas çalışmalarıyla tamamlandı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.

 

BB Erzurumsporda Rizespor hazırlıklarına devam ediyor

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