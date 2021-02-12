BB Erzurumspor'da Mesut Bakkal'dan maç sonu Cüneyt Çakır'a övgü!

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal da 5 maçtır yenilmediklerini belirterek "6’ncı maçımızı kazanarak şanssızlığımızı kırdık. Rakibin sadece 30. dakikada bir uzaktan şutu var. İç sahada 11 maçın 10’unda gol atan rakibe karşı mükemmele yakın bir takım savunması yaptık. Maçın ikinci yarısında ise mükemmele yakın bir takım savunması yakaladık. Özellikle iç sahada çok iyi oynayan bir takım vardı ve 6 maçtır da yenilmeyen bir takım. Rakibimiz 10 kişi kalınca oyun disiplininden kopmayan takım 2’nci golünde bulunması pek gecikmedi. 2 dinamik oyuncumuzu soktuk oyuna. Bunlarda bizlere mücadeleyi gösterdiler" diye konuştu.

"CÜNEYT ÇAKIR VE EKİBİ MÜKEMMELE YAKIN MAÇ YÖNETTİ"

Bakkal, "Cüneyt Çakır ve ekibini kutluyorum. Mükemmele yakın bir maç yönettiler. Zaten de bir kalitesi vardı. Onu da bugün gösterdi. Hakkını da vermek gerekiyor. Özellikle ikinci devre başlamadan önce yaptığımız transferler bize büyük bir katkı sağlamaya başladı. Bu ortamları yaşayan bir teknik direktör olarak yolumuz uzun, şu anda biz çok fazla bir şey yaşamadık. Yapılması gerekenleri yapıyoruz. Çok mutluyum. Çok kısa sürede cevap veren bir oyuncu grubumuz var. Rizespor'a da başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.