BB Erzurumspor'da kritik eksikler, 2 isim İstanbul'a getirilmedi! Galatasaray'ın iddaa oranı...

Bu bir ilandır

GALATASARAY

- Süper Lig'deki son 7 maçını kazanan Galatasaray'da, TD Fatih Terim'in son haftalardaki ilk 11'de fazla bir değişiklik yapması beklenmiyor.

- Savunmada Luyindama devam edecek, sol bekte Ömer Bayram görev yapacak, orta alanda Gedson'un yanında Etebo'yu izleyeceğiz.

- Yoğun maç temposu nedeniyle Belhanda, Donk ve Taylan gibi sezonun ilk bölümünde sürekli 11 başlayan isimlerin, BB Erzurumspor karşısında yedekten katkı vermeleri bekleniyor.

- Sakatlığı geçen ve takımla antrenmanlara başlayan Feghouli de yedeklerde olacak. Saracchi ve Emre Taşdemir sakat, Oğulcan cezalı.

BB ERZURUMSPOR

- Mesut Bakkal'ın gelişiyle toparlanan ve alt sıralardan kurtulmaya çabalayan BB Erzurumspor ise geçtiğimiz hafta iç sahada Hatayspor'a kaybedip 6 maçlık yenilmezlik serisini sonlandırmıştı.

- Bu seride önemli kurtarışlarıyla ciddi bir payı olan kaleci Jakub Szumski, kırmızı kart cezası sebebiyle zorlu İstanbul deplasmanında takımını yalnız bırakacak. Eldivenler, Göztepe'den devre arası transfer döneminde kadroya katılan Mehmet Göktuğ Bakırbaş'a emanet.

- El Kabir, Oltan ve Obertan sakat. Orta sahada direnci yükselten Petrus Boumal da sarı kart cezası sebebiyle deplasman kafilesinde yer almadı.

- En büyük koz ise şüphesiz Aatif Chahechouhe olacak! Süper Lig'de Sivasspor ile gol krallığı sevinci yaşayan, Fenerbahçe tecrübesi de bulunan Faslı futbolcu, son 3 haftada 3 gol katkısı (2 gol - 1 asist) yaptı.







CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Galatasaray'ın iç sahada oynadığı son 4 maçın tamamı "2.5 ÜST" bitti.

- BB Erzurumspor, Mesut Bakkal sonrası deplasmanda oynadığı 5 maçta sadece 1 kez sahadan boynu bükük ayrıldı. (3 galibiyet - 1 beraberlik)

- BB Erzurumspor, Süper Lig tarihinde İstanbul takımlarına rakip olduğu 16 maçın sadece 1'ini kazanabildi. (5 beraberlik - 10 mağlubiyet)

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%76'lık kesim kritik eksikleri olan BB Erzurumspor karşısında şampiyonluk yolunda olan sarı-kırmızılı ekibe güveniyor...

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