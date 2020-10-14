BB Erzurumspor'da Hatayspor hazırlıkları! Taktik ağırlıklı pas çalışması...

Mavi-beyazlı ekip, Yakutiye ilçesinde bulunan kulüp tesislerinde teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde çalıştı.



Bir buçuk saat süren antrenmanda futbolcular, koşu ve ısınma hareketlerinin ardından kuvvet, 5'e 2 top kapma ve taktik ağırlıklı pas organizasyonları üzerinde durdu.

Oyuncular, akşam yapacakları ikinci antrenmanın ardından günü tamamlayacak.



Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Atakaş Hatayspor ile 18 Ekim Pazar günü saat 13.30'da Antakya Atatürk Stadı'nda karşılaşacak.

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