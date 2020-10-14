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Futbol
AA
Haber Giriş: 14.10.2020 - 16:12 | Son Güncelleme:

BB Erzurumspor'da Hatayspor hazırlıkları! Taktik ağırlıklı pas çalışması...

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BB Erzurumspor'da Hatayspor hazırlıkları! Taktik ağırlıklı pas çalışması...
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Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Mavi-beyazlı ekip, Yakutiye ilçesinde bulunan kulüp tesislerinde teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde çalıştı.

Bir buçuk saat süren antrenmanda futbolcular, koşu ve ısınma hareketlerinin ardından kuvvet, 5'e 2 top kapma ve taktik ağırlıklı pas organizasyonları üzerinde durdu.

BB Erzurumspor 2-1 Trabzonspor
BB Erzurumspor 2-1 Trabzonspor

Oyuncular, akşam yapacakları ikinci antrenmanın ardından günü tamamlayacak.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Atakaş Hatayspor ile 18 Ekim Pazar günü saat 13.30'da Antakya Atatürk Stadı'nda karşılaşacak.

 

BB Erzurumsporda Hatayspor hazırlıkları Taktik ağırlıklı pas çalışması...

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