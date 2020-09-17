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Haber Giriş: 17.09.2020 - 10:24 | Son Güncelleme:

BB Erzurumspor'da gözler Sivasspor maçına çevrildi! Takımda 2 eksik...

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BB Erzurumspor'da gözler Sivasspor maçına çevrildi! Takımda 2 eksik...
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Süper Lig'in ilk maçında MKE Ankaragücünü deplasmanda mağlup ederek üç puanla dönen BB Erzurumspor’da gözler Pazar günü kendi evinde konuk edeceği Sivasspor maçına çevrildi.

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Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Mehmet Özdilek nezaretinde antrenmana düz koşu, 5-2 dar alanda top kapma, taktiksel ağırlıklı çalışan mavi-beyazlı oyuncuların hırslı oyunu teknik heyeti sevindirdi.

Teknik Direktör Mehmet Özdilek, her maça ayrı bir hikaye ile çıktıklarını belirterek, ”MKE Ankara gücü maçının ardından oyuncularımın özgüven ve arzulu futboluyla Sivasspor maçına başarılı hikaye yazmak istiyoruz. Bizim için her maçın müsabakası çok çok önemli. Tek düşüncemiz başarı grafiğimizi sürdürmek istiyoruz” dedi.

Kulüp Doktoru Selçuk Gül’ün BB Erzurumspor sosyal medya hesabından sakatlıklarla ilgili yaptığı sağlık raporu açıklamasında ise, “Mavi-beyazlı oyunculardan Armando Sadiku’nun Ankaragücü maçından önce antrenmanda sakatlanmıştır. Dış yan bağında esneme ve dizinin arkasında tendon hasarı olan oyuncumuzun tedavisine devam ediliyor. MR sonrası durumu netleşecek olan oyuncumuzun en az 2 hafta takımımızdan ayrı kalacağı tahmin ediliyor. MKE Ankaragücü maçında sakatlanan Rashad Muhammed’in yapılan muayenesinde ayak bileği dış yan bağlarında esneme olduğu tespit edildi. MR sonrası tekrar değerlendirilecek” denildi.

 

BB Erzurumsporda gözler Sivasspor maçına çevrildi Takımda 2 eksik...

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