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Futbol
AA
Haber Giriş: 11.12.2020 - 14:37 | Son Güncelleme:

BB Erzurumspor'da Gençlerbirliği hazırlıkları! Pres ve taktik çalışmalar...

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BB Erzurumspor'da Gençlerbirliği hazırlıkları! Pres ve taktik çalışmalar...
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Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 12. haftasında karşılaşacağı Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, mavi-beyazlı futbolcular teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde çalıştı.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular çift kale maç, 5'e 2 top kapma, pres ve taktik çalışmaları yaptı.

Futbolcular, akşam yapacağı ikinci antrenmanla günü tamamlayacak.

Gençlerbirliği, BB Erzurumspor maçının son hazırlığını yarın Erzurumda yaapcak
Gençlerbirliği, BB Erzurumspor maçının son hazırlığını yarın Erzurum'da yaapcak!

Antrenman sonunda mavi-beyazlı ekibin taraftar grubu, teknik direktör Hüseyin Çimşir'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 13 Aralık Pazar günü 13.30'da başkent temsilcisi Gençlerbirliği'ni Kazım Karabekir Stadı'nda ağırlayacak.

 

BB Erzurumsporda Gençlerbirliği hazırlıkları Pres ve taktik çalışmalar...

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