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Futbol
Haber Giriş: 14.01.2021 - 11:08 | Son Güncelleme:

BB Erzurumspor'da Gabriel Obertan şoku!

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BB Erzurumspor'da Gabriel Obertan şoku!
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BB Erzurumspor, Fenerbahçe maçında sakatlanan Gabriel Obertan'ın 6-8 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

BB Erzurumspor'dan yapılan sakatlık açıklaması şu şekilde:

Gabriel Obertan: Alt adale kas içi tendon yırtığı olan oyuncumuz 6-8 hafta sahalardan uzak kalacak.

Petrus Boumal: Üst-arka adalesinde birinci derece zorlanma olan oyuncumuz 10 gün sahalardan uzak kalacak.

Ömer Şişmanoğlu: Kalça kasında yırtığı olan oyuncumuz takımdan ayrı çalışmakta olup Kasımpaşa maçına yetiştirilmeye çalışılacak.

BB Erzurumsporda Gabriel Obertan şoku

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