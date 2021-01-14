BB Erzurumspor'da Gabriel Obertan şoku!
BB Erzurumspor, Fenerbahçe maçında sakatlanan Gabriel Obertan'ın 6-8 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.
BB Erzurumspor'dan yapılan sakatlık açıklaması şu şekilde:
Gabriel Obertan: Alt adale kas içi tendon yırtığı olan oyuncumuz 6-8 hafta sahalardan uzak kalacak.
Petrus Boumal: Üst-arka adalesinde birinci derece zorlanma olan oyuncumuz 10 gün sahalardan uzak kalacak.
Ömer Şişmanoğlu: Kalça kasında yırtığı olan oyuncumuz takımdan ayrı çalışmakta olup Kasımpaşa maçına yetiştirilmeye çalışılacak.
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