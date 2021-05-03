BB Erzurumspor'da Fenerbahçe karşısında çok önemli eksik! Bu maça iddaa oynayanların %44'ü...

Bu bir ilandır

FENERBAHÇE

- Fenerbahçe geçtiğimiz hafta Alanyaspor deplasmanından golsüz beraberlikle ayrıldı. Mesut Özil haftalar sonra sahalara dönerken etkili bir futbol ortaya koyamadı, sağ bek Gökhan Gönül gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düştü.

- Sarı lacivertliler, Beşiktaş'ın Hatayspor'u farklı geçtiği ve Galatasaray'ın Gençlerbirliği deplasmanından 2-0'la döndüğü bir haftada şampiyonluk iddiasına tutunmak istiyorsa, kümede kalma savaşı veren BB Erzurumspor karşısında hata yapmamaları gerekiyor.

- Altay Bayındır, Nazım Sangare, Sadık Çiftpınar ve Diego Perotti sakat. Sağ bekte Ozan Tufan'ın oynaması bekleniyor.

- Cezası biten İrfan Can Kahveci ilk 11'e dönecek, hücum merkezinde yine Enner Valencia olacak.

- Orta alanda Luiz Gustavo mu başlar, yoksa Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu'nun Mesut Özil ısrarı devam eder mi, bunu maç saati öğreneceğiz.

BB ERZURUMSPOR

- 37 maç sonunda 37 puanla 19. sırada yer alan BB Erzurumspor, Yılmaz Vural geldikten sonra oynadığı 7 maçın 4'ünü kaybetmedi ve 10 puan toplamayı başardı.

- Geçtiğimiz hafta 10 kişi kalan Başakşehir karşısında 1-0 öne geçmelerine rağmen sahadan 2-1 mağlubiyetle ayrılmış olmaları, Fenerbahçe mücadelesinin değerini biraz daha arttırdı. Onların da hedefi mutlak galibiyet!

- Bu sezon 14 gol katkısı (7 gol 7 asist) yapan Emrah Başsan dışında takımda başka göze çarpan eksik yok. Emrah'ın yerine kanatta Arvydas Novikovas'ın forma giymesi bekleniyor.

- Merkezde hücumları Gabriel Obertan şekillendirecek, arkasında orta alanı toplama görevi Johanna Omolo ve Petrus Boumal'da olacak.

CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Fenerbahçe, Emre Belözoğlu göreve geldikten sonra iç sahada oynadığı 3 maçı da kazandı. Belözoğlu öncesi 4 maçlık bir galibiyetsiz seri vardı.

- BB Erzurumspor, Yılmaz Vural göreve geldikten sonra oynadığı tüm maçlarda gol atmayı başardı. (7 maç - 12 gol)

- BB Erzurumspor, İstanbul takımlarına konuk olduğu 10 lig maçının 6'sını kaybetti! (1 galibiyet - 3 beraberlik)

TEK MAÇ'TA MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Fenerbahçe kazanır" oldu!

%44'lük kesim Beşiktaş ve Galatasaray'ın kazandığı haftada şampiyonluk iddiasını sürdürmek isteyen sarı-lacivertli ekipten de galibiyet bekliyor...

%8'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve mücadelede en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.

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BB Erzurumspor'un etkili kanat oyuncusu Arvydas Novikovas'ın Polonya Ekstraklasa günleri...