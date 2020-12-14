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Futbol
AA
Haber Giriş: 14.12.2020 - 17:01 | Son Güncelleme:

BB Erzurumspor'da Esenler Erokspor hazırlıkları başladı!

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BB Erzurumspor'da Esenler Erokspor hazırlıkları başladı!
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Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda sahasında Esenler Erokspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, mavi-beyazlı futbolcular, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde çalıştı.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular, 5'e 2 top kapma, pres ve taktik çalışmaları yaptı.

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Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 16 Aralık Çarşamba günü Esenler Erokspor'u Kazım Karabekir Stadı'nda konuk edecek.

 

BB Erzurumsporda Esenler Erokspor hazırlıkları başladı

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