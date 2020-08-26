MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriBB Erzurumspor'da bir koronavirüs vakası daha!
GeriFutbol BB Erzurumspor'da bir koronavirüs vakası daha!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 26.08.2020 - 10:46 | Son Güncelleme:

BB Erzurumspor'da bir koronavirüs vakası daha!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
BB Erzurumspor'da bir koronavirüs vakası daha!
Abone Olgoogle-news

Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da yeni transfer Arturo Mina'nın yanı sıra bir futbolcunun daha koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Mavi-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Futbol takımımızda bir futbolcumuzun Kovid-19 testi pozitif çıkmıştır. Futbolcumuz karantinaya alınarak tedavi sürecine başlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadesi kullanıldı.

Erzurum temsilcisinin kadrosuna yeni kattığı futbolculardan Arturo Mina'nın da dün ülkesi Ekvador'da yaptığı testin pozitif çıkmasının ardından izolasyon ve tedavi sürecine başlandığı açıklanmıştı.

BB Erzurumsporda bir koronavirüs vakası daha

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle