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Futbol
AA
Haber Giriş: 17.12.2020 - 17:32 | Son Güncelleme:

BB Erzurumspor'da Beşiktaş hazırlıkları! Pres ve taktik çalışmaları...

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BB Erzurumspor'da Beşiktaş hazırlıkları! Pres ve taktik çalışmaları...
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Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 13. haftasında 20 Aralık Pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, mavi-beyazlı futbolcular, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde çalıştı.

BB Erzurumspor 5-1 Esenler Erokspor / Maçın özeti ve goller
BB Erzurumspor 5-1 Esenler Erokspor / Maçın özeti ve goller

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular, pas, 5'e 2 top kapma, pres ve taktik çalışmaları yaptı.
Futbolcular, akşam yapacağı antrenmanla günü tamamlayacak.

 

BB Erzurumsporda Beşiktaş hazırlıkları Pres ve taktik çalışmaları...

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