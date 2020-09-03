BB Erzurumspor yeni sezona hazırlanıyor
Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, mavi-beyazlı ekibin Yakutiye ilçesindeki tesislerinde yapılan antrenman, teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde gerçekleştirildi.
Isınma hareketleriyle başlayan günün ilk antrenmanında futbolcular, kuvvet, çabukluk ve dayanıklılık çalışmaları yaptı.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, akşam idmanıyla günü tamamlayacak.
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