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Futbol
AA
Haber Giriş: 03.09.2020 - 15:03 | Son Güncelleme:

BB Erzurumspor yeni sezona hazırlanıyor

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BB Erzurumspor yeni sezona hazırlanıyor
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Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, mavi-beyazlı ekibin Yakutiye ilçesindeki tesislerinde yapılan antrenman, teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma hareketleriyle başlayan günün ilk antrenmanında futbolcular, kuvvet, çabukluk ve dayanıklılık çalışmaları yaptı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, akşam idmanıyla günü tamamlayacak.

BB Erzurumspor yeni sezona hazırlanıyor

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