BB Erzurumspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir: "Kazandığımız için mutluyuz..."

Hüseyin Çimşir, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyunun başlangıcından memnun olduğunu belirterek, "Ekip olarak 12. günde 4. müsabakamız ve ilk galibiyetimiz. İnşallah bunun devamı gelir." diye konuştu.

Futbolcularının ilk yarıda oynadıkları futboldan memnun olduğunu aktaran Çimşir, "İlk yarıdaki oyun disiplininden memnunum ve güzel işler yaptığımızı düşünüyorum ama ikinci yarı, özellikle maçın 60-65. dakikaları arasında topa sahip olmakta problemler yaşadık. Biraz oyun şımarıklığı olmuş olabilir ama 4. golden sonra yine oyun istediğimiz şekilde gelişti. Kazandığımız için mutluyuz, adımızı bir üst tura yazdırdık." ifadelerini kullandı.

- "İnönü'de kolay bir maç yok"



Çimşir, Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş'a konuk olacaklarını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Önemli bir müsabaka ve önemli bir rakip. Şampiyonluk adaylarından biri. İnönü'de kolay bir maç yok. Biz oraya puan ya da puanlar almaya gideceğiz. Artılar var, onları ortadan kaldırmak için oyun organizasyonunu biraz daha geliştirmemiz gerekiyor. Elimizden gelen mücadeleyi yapıp inşallah oradan mutlu bir sonuçla evimize döneriz."

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