BB Erzurumspor, Süper Lig'in dibinde! Fenerbahçe kazanırsa iddaa'da...

Bu bir ilandır

BB ERZURUMSPOR

- Teknik direktörlüğe Mesut Bakkal'ı getirdikten sonra 2 maçta 4 puan toplayan BB Erzurumspor, geçtiğimiz hafta Başakşehir'e 1-0 kaybederek ligin dibinden çıkamamıştı.

- Son haftalarda sakatlıkları nedeniyle forma giymeyen Arturo Mina, Armando Sadiku ve Jugurtha Hamroun'a ek olacak yeni bir eksik kulüp tarafından bildirilmedi.

- TD Bakkal, orta alanda direnci Osman Çelik ve Mitchell Donald ile sağlıyor. Forvette ise Ricardo Gomes değişilmezi...

- Gomes'in arkasında bir kanatta Emrah Başsan'la, diğer kanatta ise Arvydas Novikovas'la etkili olmaya çalışıyor. Hücum merkezi ise, kaptanlığı da verdiği Gabriel Obertan.

FENERBAHÇE

- Önce iç sahada Yeni Malatyaspor, ardından deplasmanda Gaziantep FK'ya kaybeden Fenerbahçe, sonrasında üst üste 3 galibiyet alarak kendine geldi.

- Hem Başakşehir hem de Alanyaspor galibiyetleri camiaya ve taraftarlara psikolojik olarak rahatlama da getirdi.

- Erzurum'da gün içerisinde 4 dereceye kadar çıkan sıcaklığın, maç saatinde -2'ye kadar gerilemesi beklenirken; sarı lacivertliler bu sıkıntılı deplasmana 6 oyuncusundan yoksun geldi.

- Diego Perotti, Jose Sosa, Filip Novak, Ömer Faruk Beyaz, Tolga Ciğerci ve Kemal Ademi kamp kadrosunda yer almadı.

- TD Erol Bulut'un son haftalarda maksimum verim almayı başardığı Mame Thiam'dan yine "9 numara" olarak faydalanması, arkasındaki 3'lü düzenin merkezinde bir kez daha Dimitrios Pelkas'a görev verirken, kanatlarda da Enner Valencia ile Sinan Gümüş'ten vazgeçmemesi bekleniyor.

CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- BB Erzurumspor bu sezon iç sahada oynadığı 8 lig maçını da kazanamadı! (4 beraberlik - 4 mağlubiyet)

- Fenerbahçe'nin deplasmanda oynadığı son 6 lig maçının 5'i "2.5 ÜST" bitti.

- BB Erzurumspor, Süper Lig tarihinde hiçbir İstanbul takımını mağlup edemedi. (5 beraberlik - 9 mağlubiyet)

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Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Fenerbahçe kazanır" oldu!

%56'lık kesim son 3 haftada fire vermeyen sarı-lacivertli ekibe Erzurum deplasmanında da güveniyor...

%22'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve mücadelede en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.

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Fenerbahçe'de orta sahanın dinamosu Luiz Gustavo'nun Marsilya günlerine göz atalım...