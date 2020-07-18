BB Erzurumspor, Süper Lig'de!

TFF 1. Lig'de şampiyon Hatayspor’un ardından Süper Lig'e doğrudan çıkacak ikinci takım Büyükşehir Belediye Erzurumspor oldu.

Erzurumspor, Ümraniyespor'u 4-1 mağlup ederek 1 yıl aradan sonra Süper Lig'de geri döndü.

Stat: Erzurum Kazım Karabekir



Hakemler: Arda Kardeşler, Murat Ergin Gözütok, Bahtiyar Birinci

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic, Murat Uçar (Dk. 90 Cenk Ahmet Alkılıç), Osman Çelik, Aykut Demir, Mücahit Albayrak, Scuk, Emrah Başsan (Dk. 90 Oltan Karakullukçu), Sissoko (Dk. 90 Rashad), İbrahim Akdağ, Hamroun (Dk. 66 Hasan Ayaroğlu), Ömer Şişmanoğlu, (Dk. 77 Pote)

Cesar Grup Ümraniyespor: Burak Öğür, Muharrem Öner, Emre Kurt, Vasco Fernandes, Gökhan Süzen, Akabueze, Muhammed Gönülaçar (Dk. 87 Erdem Seçgin), Hasic, Gomis (Dk. 60 Muammer Denizhan Taşkan), Bahadır Taşdelen (Dk. 71 Gimbert), Mücahit Can Akçay

Goller: Dk. 7, 81 Emrah Başsan, Dk. 30 Hamroun, Dk. 88 Sissoko, (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 56 Muhammed Gönülaçar, (Cesar Grup Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Dk. 8 Mücahit Can Akçay, Dk. 28 Muhammed Gönülaçar, Dk. 45 Akabueze, (Cesar Grup Ümraniyespor), Dk. 22 İbrahim Akdağ, Dk. 52 Emrah

Başsan (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Erzurumsporlu taraftarlar takımlarının kritik maçını şehir meydanındaki dev ekrandan izledi

Erzurum'da vatandaşlar, TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un, Süper Lig'e yükselme mücadelesi verdiği Cesar Grup Ümraniyespor maçını Havuzbaşı Kent Meydanı'na kurulan dev ekrandan izledi.

Büyükşehir Belediyesince Yakutiye ilçesindeki Havuzbaşı Kent Meydanı'na maçı izlemek isteyen taraftarlar için dev ekran kurulup sandalyeler yerleştirildi. Meydanda ayrıca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde polislerce bariyerler kurulup taraftarların maçı sosyal mesafe kuralına uyarak izlemesi sağlandı.

Maçın başlama düdüğü öncesi meydanı dolduran taraftarlar, takımlarının Süper Lig'e yükselme mücadelesi vereceği Cesar Grup Ümraniyespor maçını dev ekrandan izlemeye başladı.

Yine belediye görevlilerince mavi-beyazlı renklerle süslenen meydanda toplanan vatandaşlar zaman zaman takımları lehine tezahürat yaptı.

Vatandaşlar ve taraftarlar maç aralarında ve 2-0 Erzurumspor'un üstünlüğü ile sona eren ilk yarı sonrası davul zurna eşliğinde halaylar çekip oyunlarl oynayıp takıma destek vererek sevinç gösterisi yapı.

Ellerinde Erzurumspor bayraklarıyla meydana gelen yüzlerce taraftar, sosyal mesafe kurallarına uyarak maske takmayı da ihmal etmedi.



Öte yandan bazı taraftarlar da kent genelinde araçlarını Erzurumspor bayraklarıyla süsleyerek şehir turu attı.

Maç sırasında meydanda vefat eden Erzurumlu sanatçı İbrahim Erkal'in türküleri seslendirildi

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